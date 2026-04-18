השיר Walk Of Life של דייר סטרייטס הצטרף למועדון המיליארד של ספוטיפיי. השיר חצה רשמית את רף מיליארד ההשמעות, ונכנס לקבוצה מצומצמת ויוקרתית של שירים שהגיעו להישג הזה. זהו השיר השני של הלהקה שמגיע לציון הדרך הזה, אחרי Sultans Of Swing.

השיר יצא כחלק מהאלבום הענק מ־1985 Brothers In Arms, ונכתב על ידי מארק נופלר Mark Knopfler, סולן וגיטריסט הלהקה. Walk Of Life יצא כסינגל השלישי מהאלבום, אחרי “Money For Nothing” ו־“Brothers In Arms”. למעשה, הוא כלל לא נועד להיות סינגל אלא צד ב’, — עד שהמתופף אד ביקנל שמע אותו בזמן המיקס ושכנע את נופלר להוציא אותו כסינגל.

בסופו של דבר הגיע השיר למקום ה־7 במצעד Billboard Hot 100, והצליח גם בזירה הבינלאומית עם כניסה לעשירייה הפותחת בקנדה, אירלנד, ניו זילנד, דרום אפריקה ובריטניה.

השיר שמשלב סגנונות רוק ובלוז, מתאר נגן רחוב שמופיע ברכבת התחתית ומנגן שירים ישנים כמו “Mack The Knife”, “My Sweet Lovin’ Woman” ו־“I Got A Woman” לעוברים ושבים. נופלר סיפר שנים לאחר מכן על ההשראה לשיר:“ראיתי צילום של ילד שמנגן בגיטרה ברכבת התחתית, מפנה את פניו לקיר כדי לקבל הד טוב יותר. כשהתחלתי לנגן בגיטרה, כי לא היה לי מגבר, הייתי מצמיד את ראש הגיטרה למשענת של כיסא ומצמיד את הראש שלי אליה כדי להפיק צליל חזק יותר. זה קצת הזכיר לי את זה, אני מניח.”

האלבום Brothers In Arms נחשב לאחד האלבומים המכוננים של שנות ה־80, וכיום מדורג כאלבום השמיני הנמכר ביותר בתולדות בריטניה. הוא גם הגיע למקום הראשון במצעדים ברחבי העולם, כולל בארצות הברית, שם זכה לתשע פלטינות, ובבריטניה אף ל־15 פלטינות.

Walk Of Life של דייר סטרייטס הצטרף למועדון המיליארד של ספוטיפיי

