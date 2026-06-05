Weezer מכריזה על האלבום The Gold Album

Weezer מכריזה על האלבום The Gold Album ומשחררת את הסינגל המלנכולי We Might As Well Be Strangers

Weezer  שהוקמה ב־1992 מזוהה עם שילוב של רוק אלטרנטיבי, פאוור־פופ וגיטרות כבדות יחסית לצד מלודיות קליטות מאוד.

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Weezer הכריזה על אלבומה החדש, The Gold Album, והציגה את הסינגל הנוגה החדש We Might As Well Be Strangers,  שבו מתארחת קארלי הרצמן (Karly Hartzman)
להקת הרוק מלוס אנג'לס תוציא את אלבום האולפן ה-16 שלה ב־21 באוגוסט. עד כה שחררה הלהקה את השיר "Shine Again", השיר הראשון שלה מאז 2022.
לפי הודעת הלהקה, האלבום החדש מסמן חזרה ליסודות. סולן הלהקה ריברס קואומו והמתופף פטריק וילסון התמקדו הפעם ב"יסודות של כתיבת שיר" – גישה שלדבריהם לא אימצו מאז אלבום הבכורה של הלהקה בשנת 1994.המפיק של האלבום קנת בלום סיפר בהודעה לעיתונות כי מטרתו הייתה ליצור: "את האלבום האלים ביותר אי פעם של Weezer"
"We Might As Well Be Strangers" שבו משתתפת כאמור הזמרת קארלי הרצמן בקטע שירה משלה, עוסק בהשלכות הרגשיות של פרידה ובתחושת הניכור שנותרת אחריה.הרצמן שרה בשיר:
"האם זה עדיין נהנתנות אם אתה מרגיש אומלל?אני לא רוצה שהשירים שלך יהפכו לרמזים שיסבירו למה איבדנו אותך." הטקסט משלב תחושת אובדן, כאב וחשבון נפש, ומחזק את האווירה המלנכולית שמאפיינת את הסינגל החדש.

Weezer  שהוקמה ב־1992 מזוהה עם שילוב של רוק אלטרנטיבי, פאוור־פופ וגיטרות כבדות יחסית לצד מלודיות קליטות מאוד.

חברי ההרכב הקלאסי הם:

Rivers Cuomo –   שירה, גיטרה וכתיבת השירים.

Patrick Wilson – תופים.

Brian Bell – גיטרה וקולות.

Scott Shriner – בס.

 

Weezer – We Might As Well Be Strangers (ft. Wednesday)

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