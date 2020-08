ג'סטין ביבר – What do you mean?

למה את מתכוונת כשאת אומרת כן. שואל הביבר. שיר על יחסים לא יציבים/ ברורים. הנערה לא החליטה מה היא רוצה. הוא אינו מבין מה עובר עליה. האם השכל או הרגש ינצח?

החדש שלו נשמע כמו בושל על אש קטנה, מעודן. אם הוא לא היה ג'סטין ביבר, ספק אם מישהו היה מתייחס לשיר הזה. אבל ג'סטין הוא ביבר, וזה אומר טונות של אינפורמציה, מיליוני צפיות.

השיר? גם כשהוא אינטימי, הבחור אינו נעול על קצב מסוים. מאז פרסם סרטונים ביוטיוב הוא סומך על קולו ואינו מתעקש על סגנון מסוים. מפופ עשרה פשוט, דרך EDM ועד ריתם נ' בלוז. השיר החדש מערבל את הצלילים האלה בהפקת Skrillex, לכדי צליל דאנס האוז טרופי רך, קצב של תקתוק שעון, עם נגיעות של חליל. ג'סטין נשמע מבוקר, רומנטי מאופק, זה אחד הניצחונות של ג'סטין. מחבקר האוז טרופי הפופולרי ב-2015, ומתחתן עם מנגינה שמכילה את התערובת של מלנכולי מרקיד ביום שמש רומנטי.

What do you mean? Oooh/ When you nod your head yes/ But you wanna say no/ What do you mean? Heeey/ When you don’t want me to move/ But you tell me to go/ What do you mean?/ What do you mean?/ Said we’re running out of time/ What do you mean?/ Oh oh oh What do you mean?/ Better make up your mind/ What do you mean?

You’re so indecisive of what I’m saying/ Trying to catch the beat, make up your heart/ Don't know if you're happy, or complaining

Don’t want for us to end where do I start/ First you wanna go to the left and you want to turn right/ Wanna argue all day, making love all night.

First you up and you’re down and then between

Ohh I really want to know…/ What do you mean?