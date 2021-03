‘What’s Next’? – דרייק חוזר למקום הראשון.

מישהו חשב שדרייק נעלם? יש אמנים שלא יכולים בלי להרגיש אוויר פסגות. בסוף השבוע חזר דרייק למקום הראשון על ההוט 100 בארה"ב (דרוגי מגזין הבילבורד) עם הסינגל החדש שלו (טוב, אחד הסינגלים החדשים שלו). “What’s Next”. השיר טיפס למקום הראשון בזכות 49 מיליון האזנות בסטרימינג, 19,000 הורדות. זהו השמיני ב- Hot 100. הראפר והזמר הגיע לראשונה למקום הראשון בדירוג הנ"ל עם “What’s My Name” כאורח של ריהאנה, בשנת 2010.

“What’s Next” לקוח מה- EP המפתיע של דרייק Scary Hours 2, שיצא בתחילת החודש (5 במרץ) עם שלושה שירים כסינגלים – כולם התברגו לא רק ל"הוט 100". אלא גם לטופ 10. בסך הכל הצליח המגהסטאר היפ-הופ להכניס 30 שירים , לעשיריה הראשונה.

“What’s Next” הוא שיר מושלם לציון חזרה לשגרת המסיבות, כאשר העולם ייפתח מחדש. ב"מה הלאה", דרייק מתמקד בקריירה ובהצלחה שלו ומתהדר ביכולותיו לשחרר בקלות להיטים למקום ראשון ולהרוויח הרבה כסף.

הקליפ המצורף מתאר את דריזי (כינויו של דרייק) וחברים המציגים כמה מהאטרקציות התיירותיות הטובות ביותר במולדתם טורונטו, עם צילומים של האקווריום ריפלי, מגדל CN לידו, ואת דרייק שעושה ראפ ברכבת התחתית ובמקומות אחרים, וגם טס באייר דרייק, הבואינג 767 שלו, נוסע במכונית המרצדס.

גם המקום השני בטופ 10 נתפס על ידי דרייק הפעם בשת"פ עם ליל בייבי (Lil Baby) בשיר “Wants and Needs". הפעם זהו האורח שגונב את ההצגה. . כששני ראפרים כמו דרייק וליל בייבי מתחברים, כמעט בלתי נמנע ששיתוף הפעולה שלהם יגיע לשיאי הרברבנות כשהם עוסקים ב"רצונות וצרכים".

שם השיר רומז לסוג אורחות החיים שהם חיים או כפי שזה מנוסח בפזמון – ‘sins on their minds’ 'חטאים בראשם' – נושא שחוק של ראפרים המתנשאים.

וזה אומר למשל שהם יכולים לצאת עם בחורות שונות בעת ובעונה אחת, להרשות לעצמם מכוניות גדולות ולנסוע למקומות אקזוטיים. אבל שוב, המילים אינן בהכרח מטריאליסטיות כמו שהן מעין ברכות עצמיות. על רקע ההצלחה האדירה שלהם.

סוד הצלחה של דרייק? כוכבי על כמו פרינס ומייקל ג'קסון היו, אם להשתמש בביטוי השחוק גדולים מהחיים – דרייק מצליח לרדת לרחוב. גם מאזינים שמעולם לא חוו חיי עושר כמוהו יכולים להזדהות איתו.

