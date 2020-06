"מי יעצור את הגשם", כתב ג'ון פוגרטי, מנהיג להקת הרוק-פופ "קרידנס קלירווטר ריבייבל". האינטרפרטציה השכיחה: השיר נכתב על מלחמת ווייטנאם. ב-2012, בהופעה באריזונה, הכחיש פוגרטי את הפרשנות הזו. הוא סיפר לקהל, כי השיר נכתב על רקע גשם הזלעפות שירד בפסטיבל וודסטוק, בו הופיעה הלהקה ב-3 לפנות בוקר. פוגרטי ראה את הקהל רוקד בגשם, רטוב, מתבוסס בבוץ, עירום, והגשם לא פסק מלרדת. שבוע אחרי כן, כששב הביתה הוא התיישב לכתוב – "מי יעצור את הגשם. מילים פשוטות: לא ווייטנאם, אלא וודסטוק.

השיר השתלב בפסקול סרט בשם הזה עם ניק נולט, שעסק בחייל שלחם בווייטנאם. המפיקים שינו את שמו של הסרט מ – Dog Soldiers ל – Who'll stop the rain, לאחר שקיבלו היתר לעשות שימוש בשיר.

ברוס ספרינגסטין פתח את סיבוב הופעותיו ב-2003 עם השיר הזה, כאשר במקום בו הופיע ירד גשם.

המוסיקה של קרידנס קלירווטר ריבייבל הייתה סינתזה בין רוקאבילי, פופ, ריתם נ' בלוז וקאונטרי בעיבודים אנרגתיים מהודקים, כאשר קולו של ג'ון פוגרטי היה חלק בלתי נפרד מהצליל. פוגרטי – גם במוסיקה שכתב – העניק ללהקה ייחוד של רוק בסיסי ראשוני.

מקום שני – ארה"ב, מקום שמיני – בריטניה

קרידנס קלירווטר ריבייבל – 1959-1972

ג'ון פוגרטי – שירה, גיטרה, מפוחית, סקסופון, פסנתר.

טום פוגרטי – גיטרה

סטו קוק – בס

דאג קליפורד – תופים.

Long as I remember The rain been coming down.

Clouds of mystery pouring Confusion on the ground.

Good men through the ages, Trying to find the sun;

And I wonder, Still I wonder, Who'll stop the rain.

I went down Virginia, Seeking shelter from the storm.

Caught up in the fable, I watched the tower grow.

Five year plans and new deals, Wrapped in golden chains.

And I wonder, Still I wonder Who'll stop the rain.

Heard the singers playing, How we cheered for more.

The crowd had rushed together, Trying to keep warm.

Still the rain kept pouring, Falling on my ears.

And I wonder, Still I wonder Who'll stop the rain

.כתב: ג'ון פוגרטי

Creedence Clearwater Revival - Who'll stop the rain

