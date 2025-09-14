Wish You Were There של פינק פלויד בן 50

בטח שאני מכניס את האלבום הזה למאה הגדולים ברוק. אולי אף – אחד מהעשרה שיסעו איתי לאי בודד. להקת פינק פלויד מוציאה מחדש (*) את אלבומם הקלאסי משנת 1975, Wish You Were Here, לציון 50 שנה ליציאתו.

Wish You Were Here שיצא ב-1975 הוא התשיעי של פינק פלויד, הרכב הפרוגרסיב רוק הבריטי. האלבום התמקד בנושאים של ניכור, תעשיית המוסיקה והתמוטטותו הנפשית של חבר הלהקה סייד בארט שפרש.

האלבום הוקלט בסאשנים אחדים באולפני אייבי רוד בלונדון. העבודה על היצירה הייתה מורכבת. רוג'ר ווטרס, הכותב הראשי הוא שהגה את רעיון לפצל את השיר המרכזי Shine On You Crazy Diamond לשני חלקים. חברי הלהקה הקדישו אותו במחווה לבארט. גם באלבום הזה כמו ב – The Dark Side of the Moon, עשו הפינק פלויד שימוש באפקטים ובסניטיסייזר. רוי הארפר סיפק את הביצוע הקולי ל – "Have a Cigar". האלבום נחטף כל כך מהר, שחברת אי.אם.איי התקשתה לעמוד בביקוש.

הקטע הפותח Shine On You Crazy Diamond נמשך כמעט 14 דקות. שיר של 14 דקות? אבל איזה קטע! אחת ה"בעיות" של פינק פלויד הייתה שהלהקה לא הייתה ידידותית לשדרי הרדיו. מי משמיע קטעים ארוכים כל כך? אלא מה – רוב הקטעים הארוכים של הפינק פלויד גם ב"הצד האפל של הירח" גם ב"החומה" הם הם המוסיקה היותר טובה של ההרכב המיתולוגי.

"Wish You Were Here" הוא יצירת מופת-חיים, שיוצאת אחרי הצלחת הענק של "הצד האפל". תמצית ההרכב הזה שנקרא פינק פלויד, שנולד בתחילת השישים, כשחבורת נערים מקמברידג' החלה לג'מג'ם במפגשים שהתגלגלו ליצירות מופלאות. ארבעים שנה אחרי, 150 מיליוני אלבומים שנמכרו, ומוציאים מחדש ברימסטרינג את חבילת היצירות. ללא ספק – אירוע.

Wish You Were Here היה במידה רבה מחווה לסיד בארט, מייסד שותף וסולן להקת פינק פלויד, שעזב את הלהקה שבע שנים קודם לכן עקב הידרדרות בבריאותו הנפשית. רוג'ר ווטרס ודיוויד גילמור חלקו את השירה הראשית באלבום. ווטרס ניגן בשני חצאי השיר האפי בן 25 הדקות "Shine On You Crazy Diamond", בעוד גילמור שר את "Welcome to the Machine" ו-"Wish You Were Here". "Have a Cigar" היה יוצא מן הכלל: הלהקה גייסה את כותב השירים הפולק רוי הרפר לבצע את השיר.

פינק פלויד, בל נשכח, החלה את דרכה בהשראת סייד בארט Syd Barrett. לרוע המזל, מיד אחרי יציאת האלבום הראשון של הלהקה Piper at the Gates of Dawn, בארט הפך לאיש הלא יציב בלהקה בגלל אי שפיות-התמכרות. את הפיקוד תפס רוג'ר ווטרס, איש הבס של הלהקה. הוא כתב את Wish You Were Here (שיר מספר 4) כשיר הודייה לסיייד בארט, קודמו בהובלה.

אני מקשיב לאלבום ב-2011. שלושים ושש שנים אחרי, ויש תחושה שזה האלבום הכי פינק פלוידי שהיתי בוחר לשמוע. Welcome to the Machine – השיר השני באלבום עוסק בציניות בתעשיית המוסיקה. Have a Cigar הוא שיר על מנהל בחברת מוסיקה המנסה להחניף לחברי להקה במטרה לעשות עליה מיליונים, כשלמעשה מעבר לכסף – אין לו שום עניין בהם. Wish You Were Here מציג סולואים של גילמור על אקוסטית – ללא ספק אחד השירים היותר עמוקים של פינק פלויד (המופנה כאמור לסייד בארט) Shine On – היצירה המסיימת (12 וחצי דקות) על דרכם העקשנית של אנשי הלהקה בימי מצוקה.

טקסטואלית האלבום הוא מסע רגשי שמחבר בין ביקורת חברתית לבין כאב אישי. מצד אחד הוא תוקף את תעשיית הבידור שמרדדת אמנות; מצד שני הוא מתאבל על החבר שאבד, תוך תחושת ריקנות וניכור. בולטים בו שלושה קווים מרכזיים:

1. ניכור ותעשיית המוזיקה – ביקורת על איך שהתעשייה המסחרית מרחיקה את האמן מהאמת הפנימית ומהחופש היצירתי שלו.

Welcome to the Machine שיר שמציג את תעשיית המוזיקה כ”מכונה” קרה ובולעת, שבה האמן מאבד את עצמו לטובת רווח כלכלי. Have a Cigar

הוא סאטירה עוקצנית מפי “מפיק” או איש עסקים מתעשיית המוזיקה, שמדבר על הלהקה בצורה צינית ורדודה, מבלי להבין כלל את האמנות.

2. געגוע לסיד בארט – מייסד הלהקה שפרש עקב בעיות נפשיות, והיה מקור השראה עמוק לאלבום. השיר Shine On You Crazy Diamond (חלקים I–V ו־VI–IX)

מחווה נוגעת ללב לסיד בארט, המתארת אותו כיהלום זוהר אך פגיע, עם תחושה של יופי ואובדן.

3. חיפוש אחרי אותנטיות – רצון להיות “נוכח באמת”, מול עולם מלא אשליות ומסכות. Wish You Were Here בלדת געגוע וכאב אישי, המשלבת בין חוסר אותנטיות בחיים לבין הגעגוע לחבר שאיננו.

המשמעות הכוללת

מוסיקלית – יש כאן אינטגרציה מופתית עם הטקסטים, קומפוזיציה לסינתיסייזרים ל – Shine On, ריפים מצוינים לבס ב – Have a Cigar וגם המיתרים האקוסטים התחושתיים ב- Wish You Were Here. ובמילים פשוטות: אי אפשר להגיד ששמעת פינק פלויד בלי לשמוע את האלבום הזה.

* מהדורת יום השנה ה-50 של "Wish You Were Here" כוללת מספר דיסקים של אלבומים נדירים. ישנן שש גרסאות חלופיות ודמואים שלא יצאו בעברהמהדורה המורחבת תהיה זמינה בפורמטים של 3xLP ו-2xCD הכוללים מיקסים ודמואים חלופיים, או כקופסה הכוללת גם אלבום רביעי של חומרים חיים שהוקלטו באצטדיון וומבלי ו-Blu-ray המאגד שלושה סרטי קונצרטים מסיבוב ההופעות של פינק פלויד ב-1975 וסרט קצר מאת המעצב הגרפי סטורם ת'ורג'רסון.

Wish You Were There של פינק פלויד בן 50

Pink Floyd – The Machine Song

1. Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V)

2. Welcome To The Machine

3. Have A Cigar

4. Wish You Were Here

5. "Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX)