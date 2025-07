ג'ו קוקר With A Little Help From My Friends

"האם אתה זקוק למישהו? – אני צריך מישהו לאהוב" שרו ב-1967 הביטלס. ג'ון לנון ופול מקרטני כתבו את השיר הזה. הביטלס הקליטו אותו שנה קודם, אך מעולם לא הוציאו אותו כסינגל. הביטלס כל כך התרשמו מגרסתו של ג'ו קוקר לשיר הזה, עד שהם שלחו לו מברק מזל טוב ופרסמו מודעה בעיתוני המוזיקה המהללים אותה. קוקר הקליט את השיר ב – 3/4 לעומת 4/4 של הביטלס. ג'ימי פייג' מלד זפלין ניגן בגיטרה, בי ג'יי ווילסון מפרוקול הרום ניגן תופים, מקהלת גוספל הוסיפה קולות רקע. השיר נכלל באלבום שנשא את שם השיר בהפקת דני קורדל בעזרתו של טוני ויסקונטי.

קוקר שר את גרסתו לשיר זה בוודסטוק, והעניק לקריירה שלו דחיפה אדירה. אז בן 25, קוקר לבש חולצת טריקו צבועה. הוא היה ספוג זיעה לאורך כל ההופעה, שהיתה מבוא לקריירה שלו כאמן שנותן את הכל על הבמה. הוא אגב הראשון מבין משתתפי וודסטוק שהגיע עם השיר למקום הראשון בארה"ב ב-6 בנובמבר 1968. השני מוודסטוק שהגיע אף הוא לפסגת הנמכרים היה ג'ימי הנדריקס.

כאשר קוקר נפטר בשנת 2014 בגיל 70, פול מקרטני פרסם הצהרה זו בנוגע לגרסתו לשיר זה: "הגרסה שלו היתה הורסת. קוקר הפך את השיר להמנון נשמה. הייתי אסיר תודה על כך שהוא עשה את זה."

With a little help from my friends ג'ו קוקר באחת הגרסאות האחרונות שלו לשיר

With a little help from my friends ג'ו קוקר בפסטיבל וודסטוק



What would you do if I sang out of tune?

Would you stand up and walk out on me?

Lend me your ears and I'll sing you a song

I will try not to sing out of key

Oh, baby I get by (Ah, with a little help from my friends)

All I need is my buddies (Ah, with a little help from my friends)

I say I'm gonna get high (Ah, with a little help from my friends)

Oh yeah (Ooh)

What do I do when my love is away?

(Does it worry you to be alone?)

No no

How do I feel at the end of the day?

(Are you sad because you're on your own?)

I tell ya I don't get sad no more

(Ah, with a little help from my friends)

Gonna get by with my friends (Ah, with a little help from my friends)

Yeah yeah, I'm gonna try (Ah, with a little help from my friends)

Keep on getting high, oh Lord (Ooh)

(Do you need anybody?)

I need somebody to love

(Could it be anybody?)

All I need is someone

That's just where I'm going, yeah

Somebody knows that's where I'm showing

Baby

(Ah, with a little help from my friends)

Said I'm gonna make it with my friends (Ah, with a little help from my friends)

Oh, I'm gonna keep on trying (Ah, with a little help from my friends)

I'm gonna keep on trying (Ooh)

(Would you believe in a love at first sight?)

I'm certain it happens all the time, yeah

(What do you see when you turn out the light?)

I can't tell you but it sure feels like mine

(Ah, with a little help from my friends)

Don't you know I'm gonna make it with my friends? (Ah, with a little help from my friends)

I promised myself I'd get by (Ah, with a little help from my friends)

Said I'm gonna try and not work too hard (Ooh)

(Do you need anybody?)

Well I, yeah yeah yeah

(Could it be anybody?)

Oh there's gotta be somebody

Don't treat me wrong Lord

Oh yeah yeah

(Ah, with a little help from my friends)

Said I'm gonna get by with my friends, yeah (Ah, with a little help from my friends)

Oh, yes I'm gonna keep trying, now (Ah, with a little help from my friends)

Keep on trying with my friends (Ah, with a little help from my friends)

Oh, I'm never gonna stop there, oh (Ah, with a little help from my friends)

I'm gonna keep on trying, yeah yeah (Ah, with a little help from my friends)

I'm getting high, I'm gonna make time, oh Lord (Ooh)

Gonna get by with my friends

Oh, I'm gonna get on by, yes I'm gonna get on by, my Lord

I'm gonna tell them all about it, I'm gonna tell them all, yeah yeah

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney

Joe Cocker Facebook