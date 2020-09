עלייתם ונפילתם של זיגי סטארדאט ועכבישי המאדים של דיוויד בואי שרדו את השנים, חוזרים בגדול לכדור הארץ. זיגי סטארדאסט מתקרב לחמישים.

האלבום The Rise and The Fall of Ziggy Stardust and The Spiders of Mars יצא בשישה ביוני 1972, אלבומו החמישי של דיוויד בואי בהפקה משותפת שלו ושל קן סקוט.למעשה, בואי כתב אותו במקביל להקלטות Hunky Dory ב-1971. ההקלטות של זיגי החלו כמה חודשים לפני יציאתו (של "האנקי דורי") בואי הרג את זיגי על במת האמרסמית' אודיאון בלונדון ביולי 1973. "זיגי סטארדאסט" הגדיר מחדש את תרבות הרוק. אחריו – היא כבר לא הייתה מה שהייתה.

זיגי מגיע כאמור אחרי האלבום "האנקי דורי", של בואי שעסק באובססיה שלו לאמריקה ולגיבוריה. זיגי מבשר על סוף עידן האופטימיות של הסיקסטיז והמעבר לפסימיזם. זה הולך מהאפוקליפטיות של "5 שנים" ועד ל"התאבדות רוקנרול". למעשה, בואי מספיד כאן את דת הרוקנ’רול כפי שהתעצבה בשנות ה-60.

ב"עלייתו ונפילתו של זיגי", הכוכב החייזר, ותדמיתו הדו-מינית, אומר בואי: גם רוקנ’רול לא יביא ישועה ובשורה לעולמנו המשמים. המוסיקה יפהפייה, זורקת לכיוונים שונים, מרגשת ומעוררת ריגושים. אין ספק – זוהי הקלאסיקה הגדולה של בואי, יצירה של ממש, שלא הייתה יוצאת לפועל ללא ההרכב המסעיר, "עכבישי המאדים", ובראשו הגיטריסט מייק רונסון.

Five Years

Soul Love

Moonage Daydream

Starman

It Ain't Easy

Lady Stardust

Star

Hang On To Yourself

Ziggy Stardust

Suffragette City

Rock 'N' Roll Suicide