סטיקס – אלת נהרות המוות בשאול. זה שמה של הלהקה האמריקנית, שסיפקה את אחד הלהיטים הגדולים בכל הזמנים הנכלל באלבומה Cornerstone מ-1980. הוא יצא כסינגל בשנת 1980, אך נכשל במצעד בארצות הברית. מאידך אירופה האירה לו פנים, ובמדינות אירופאיות אחדות הגיע אל חמשת המובילים – במצעד הגרמני, האוסטרי, הישראלי והשוויצרי.

לא רק המנגינה לוקחת בשבי, אלא גם ההרמוניה שהפכה את השיר לפופ-פולק בעיבוד לאקורדיון ומנדולינה. שימו לב לתפקיד הבס בשיר. ג'יימס יאנג וצ'אק פנוזו ניגנו בס, טומי שו – שירה (רבת רגש) ומנדולינה דניס דה-יאנג – אקורדיון. הסירה של סטיקס ממשיכה לשייט על נהרות כל הזמנים. אף שלא הצליח כמו "בייב" (שהגיע למקום הראשון בארה"ב), השיר היה הלהיט האירופי הגדול ביותר של סטיקס.

טומי שו סיפר על כתיבת השיר: "קניתי מנדולינה, לקחתי אותה הביתה וכנגן גיטרה חשבתי שלא תהיה לי בעיה לנגן: אבל התברר שזה כלי שונה לחלוטין, מכוונן אחרת. המצאתי תוך כדי פריטה אקורדים, וזו היתה תחילתו של השיר. זה נשמע כמו שיר עם עממי אירופי ישן, ממש לא הסגנון שלי, אבל הלכתי עם זה וכתבתי את המילים. ניגנתי בגיטרה, ניגנתי מנדולינה, ניגנתי בס והיה לי על והקלטתי הכל כולל קול על טייפ 4 ערוצים . זה לא היה שיר של סטיקס, אבל הוא מגניב בפני עצמו. הכנתי לו קלטת, לקחתי את זה לחבר'ה. "כתבתי שיר על המנדולינה", אמרתי להם. התגובה המיידית היתה: "זה צריך להיכנס לאלבום" התברר שאף אחד לא הופתע ממה שקרה יותר ממני"



סטיקס: Boat On The River





קח אותי לסירה שלי על הנהר/ אני צריך לרדת, אני צריך לרדת

קח אותי בחזרה לסירה שלי על הנהר/ ואני לא צועק יותר

זמן עומד המלכה ואני מביט במים שלה/ היא מחלצת אותי, נוגעת בי בעדינות

עם מים שזרמו בעבר הסירה שלי על הנהר/ כך שאני לא אצעק יותר

Take me down to my boat on the river

I need to go down, I need to come down

Take me back to my boat on the river

And I won't cry out any more

Time stands still as I gaze In her waters

She eases me down, touching me gently

With the waters that flow past my boat on the river

So I won't cry out anymore