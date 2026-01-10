Adele-London-072522-b0c54186cd864df5922951ffd2fe5242

אדל Skyfall

זה מקרה נדיר שבו שיר פופ־קולנועי הופך לסטנדרט מיידי. כבר מהאקורד הראשון ברור ש-"Skyfall" אדל נכנסת לשיר מתוך מסורת של בלדות בונד קלאסיות (שירלי בייסי מעל כולן)

שיר הנושא של סרט ג'יימס בונד החדש
4.5/5

ככה לא שמעתם את אדל, אבל הביצוע שלה לשיר הנושא של סרט בונד החדש – נשמע לחלוטין ג'יימס בונד. בלדת פסנתר שחוזרת עד המוסיקה של מלחין בונד הנצחי – ג'ון בארי כולל התזמור העשיר המוכר, הטקסט הדרמטי היצרי – "אתה יכול לקחת שמי, אבל אינך יכול לקחת את לבבי", שרה אדל. גם "השתלת" שם הסרט בטקסט מאפיינת את השיר When the sky falls, when it crumbles, we will stand tall. "כשהשמיים יפלו, כשהם יתפוררו, נעמוד זקוף"
אין ספק: אדל הבינה את הפרינציפ: השילוב של דרמה, מסתורין ותשוקה. היא ממתינה עד השורה האחרונה כדי להזכיר את ביצועיה של ענקית זמרות ג'יימס בונד – שירלי בייסי, כשהיא מושכת את skyfaaaaaaallll במשך שניות רבות. תוכלו לומר – אדל משעבדת עצמה לנוסחה. היא נמצאת על הנתיב הקלאסי של שנות השישים. מצד שני – איזו זמרת. בסופו של דבר – זו היא. היא עושה את זה יפהפה. Skyfall של אדל נשמע  אחד משירי הנושא הקלאסיים של סדרת סרטי ג'יימס בונד.
זה מקרה נדיר שבו שיר פופ־קולנועי הופך לסטנדרט מיידי. כבר מהאקורד הראשון ברור ש-“Skyfall” לא מנסה להישמע עדכני או טרנדי. אדל נכנסת לשיר מתוך מסורת של בלדות בונד קלאסיות (שירלי בייסי מעל כולן), אבל בלי חיקוי  אלא עם קול שמביא משקל רגשי עכשווי. הבחירה שלה לא “לייפות” את הקול, מעט מחוספס עם נשימה מורגשת יוצרת תחושה של סכנה, לא של זוהר.
בשירי בונד רבים הדרמה היא אפית, חיצונית: מרדפים, אויבים, נשקים. אצל אדל, הדרמה היא רגשית: “Let the sky fall, when it crumbles…” זה לא איום- זוהי השלמה עם חורבן. הקול שלה נשמע כאילו הוא עומד מול סוף העולם ומחליט לא לברוח.
התזמור העשיר (מיתרים, כלי נשיפה, הרמוניה מינורית) נותן לאדל קרקע יציבה: היא לא נבלעת, היא לא נלחמת, היא מובילה, יש כאן דיאלוג בין קול לתזמורת, לא מאבק. אחד הדברים המרשימים ביותר בביצוע: האופן שבו אדל משהה משפטים. היא יודעת:מתי לא למהר, מתי להחזיק תו עוד חצי שנייה, מתי לשחרר. זה ביצוע של זמרת שחושבת כמו מספרת סיפור, לא כמו מתחרה בתחרות שירה.

This is the endHold your breath and count to tenFeel the Earth move and thenHear my heart burst againFor this is the endI've drowned and dreamt this momentSo overdue, I owe themSwept away, I'm stolen
Let the sky fallWhen it crumblesWe will stand tallFace it all togetherLet the sky fallWhen it crumblesWe will stand tallFace it all togetherAt SkyfallAt Skyfall
Skyfall is where we startA thousand miles and poles apartWhere worlds collide and days are darkYou may have my number, you can take my nameBut you'll never have my heart
Let the sky fall (let the sky fall)When it crumbles (when it crumbles)We will stand tall (we will stand tall)Face it all togetherLet the sky fall (let the sky fall)When it crumbles (when it crumbles)We will stand tall (we will stand tall)Face it all togetherAt Skyfall
Where you go, I goWhat you see, I seeI know I'd never be meWithout the securityOf your loving armsKeeping me from harmPut your hand in my handAnd we'll stand
Let the sky fall (let the sky fall)When it crumbles (when it crumbles)We will stand tall (we will stand tall)Face it all togetherLet the sky fall (let the sky fall)When it crumbles (when it crumbles)We will stand tall (we will stand tall)Face it all togetherAt Skyfall
Let the sky fallWe will stand tallAt SkyfallOoh

על המוסיקה של סרטי ג'יימס בונד

James Bond 007 Skyfall by Adele

Adele – Skyfall (Live – One Night Only) 2021

הכוכב הבא לאירוויזיון 2026 אלונה ארז ומירי מסיקה – Skyfall

