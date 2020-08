עוד אחד אכל אבק, זועק פרדי מרקורי. עוד אחד, הלך, עוד בר מינן. קצב הבס של ג'ון דיקון מסמל את מצעד המוות. זה אחד השירים היותר קשים להבנה של להקת קווין. הוא מתחיל בסיפור: "סטיב הולך בזהירות במורד הרחוב … אין שום קול פרט לקול צעדיו/ מכונות ירייה מוכנות לפעולה/ האם אתם מוכנים לזה, מחזירים את קצה מושבכם…מחוץ לכניסה כדורים נורים בקצב הביט… / עוד אחד מת

אגדה אורבאנית מספרת כי כאשר מנגנים את פזמון השיר לאחור, הוא מכיל מסר כגון "התחילו לעשן מריחואנה" ("Start to smoke marijuana"). למעשה, ההקלטה לא הכילה אף מסרים שכאלו במכוון: מדובר כנראה בצירוף מקרים.

חברי "קווין" היו די מסויגים באשר להוצאת השיר. הוא לא נשמע להם "סינגל" בעל פוטנציאל הצלחה. היה זה מייקל ג'קסון שהגיע אל מאחורי הקלעים של הלהקה בפורום בלוס אנג'לס ושכנע אותם, שהשיר יהיה להיט גדול. ואמנם, ג'קסון צדק: השיר הוא מלהיטיה הגדולים של להקת קווין ( 1980 מקום ראשון – ארה"ב, מקום שביעי – בריטניה ). הוא הביא ללהקה את מועמדותה היחידה לפרס הגראמי בקטגוריית שיר הרוק הטוב ביותר המבוצע על ידי צמד או להקה. רוב הכלים בשיר מבוצעים על ידי כותב השיר, נגן הבס, ג'ון דיקון.

Oh! Let's go!/ Steve walks warily down the street/ With his brim pulled way down low / Ain't no sound but the sound of his feet/ Machine guns ready to go/

Are you ready hey are you ready for this?/ Are you hanging on the edge of your seat? / Out of the doorway the bullets rip/ To the sound of the beat yeah

Another one bites the dust/ Another one bites the dust/ And another one gone and another one gone/ Hey I'm gonna get you too/ Another one bites the dust hey / Another one bites the dust

קווין – Another One Bites The Dust