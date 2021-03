The 5th Dimension אקווריוס

עידן האקווריוס (מזל דלי) יביא איתו את ההרמוניה, ההבנה, האהדה, האמון. (מצב כזה יתרחש ב-2448) השיר שנכתב למחזמר הרוק "שיער" הפך המנון מחאת הצעירים נגד ממשלת ארה"ב של מלחמת וייטנאם – למעשה קריאת תיגר כנגד הממסד, השמרנות, ובעיקר – נגד המלחמה או לחילופין בעד השלום, האהבה והחופש.

"שיער" הוא שנכתב על ידי ג'יימס רדו וג'רום ראגני (טקסט ומילות שירים) וגאלט מקדרמוט (מוסיקה) החל את דרכו באופ ברודוויי באוקטובר 1967, המשיך לברודוויי ב-1968. הוא הועלה גם בישראל ב-1970 בכיכובם של צביקה פיק, גבי שושן ומרגלית אנקורי . ב-1979 הוא עובד לסרט המצליח "שיער" בבימויו של מילושו פורמן. "שיער" פך מחזמר פולחן עם להיטים כ"אקווריוס", "כוכב בן שחר", "תנו לשמש יד".

להקת 5th Dimension, אנסמבל סול, ספיריצ'ואל, רוק וריתם נ' בלוז, מצליח מאוד בשישים ובשבעים, הפכה את השיר הזה בעל שני החלקים ללהיט ענק בהפקת Bones Howe, למעשה – זה היה הלהיט הגדול ביותר של ההרכב (בילי דיוויס, מרילין מקו, למונט מקלמור, רון טאונסון, פלורנס לרו) שנקרא תחילה Versatiles וטופח ע"י חברת "מוטאון". הוא שהה שישה שבועות במהלך 1969 במקום הראשון במצעד האמריקאי. השיר זכה בגראמי ב-1970.

כאשר הירח ברקיע השביעי/ ויופיטר מתיישר עם מאדים/ אז השלום ינחה כוכבי הלכת/ ואהבה תנווט הכוכבים/ זהו שחר של מזל דלי/ מזל דלי/ דלי דלי! // הרמוניה והבנה/אהדה ואמון בשפע/ לא עוד כזב ולעג/ חלומות פז של חזיונות / התגלות מיסטית בהירה/ ראש של שורור אמיתי / מזל דלי מזל דלי

When the moon is in the Seventh House

And Jupiter aligns with Mars

Then peace will guide the planets

And love will steer the stars

This is the dawning of the age of Aquarius

Age of Aquarius

Aquarius!

Aquarius!

Harmony and understanding

Sympathy and trust abounding

No more falsehoods or derisions

Golden living dreams of visions

Mystic crystal revelation

And the mind's true liberation

Aquarius!

Aquarius!

he 5th Dimension – Aquarius / Let the Sunshine In