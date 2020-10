פרינס – When Doves Cry

פרינס (פרינס רוג'רס נלסון, יליד מיניאפוליס 1958) כתב את השיר לסרט "גשם סגול" Purple Rain, כאילוסטרציה לקטע בו הוא מאבד את נערתו אפולוניה ליריבו, מוריס דיי. בסרט, דרמה פרוידיאנית, המערבת משברי יחסים בינו ובין הוריו בימי התבגרותו, רואים את פרינס רוכב על אופנועו על רקע אזכורים של רגעים אינטימיים עם אפולוניה. הסרט מתאר גם יחסים קשים עם אביו, אשר מכה את אמו.

הסרט הוא סמי אוטוביוגראפי. התשובה על השאלה עד כמה הוא שיקף במדויק את חייו האמיתיים של פרינס נשארה מעורפלת, מאחר שפרינס מיעט להעניק ראיונות – על חייו האישיים. השיר מבטא את פחדיו ללכת בעקבות הוריו. כאשר היונים בוכות – זהו מפלטו המוסיקלי. פרט לתפקיד שמילא בעצמו בסרט, פרינס ניגן בכל הכלים בשיר הזה.

השיר שהגיע ב-1984 למקום הראשון בארה"ב (רביעי בבריטניה) הציג כוכב ריתם נ'בלוז מתחרה למייקל ג'קסון בשילוב חדשני של פאנק, רוק ופופ. האלבום Purple Rain האפיל באותה שנה (1984) אפילו על Born in the USA של ברוס ספרינגסטין במצעדי המכירות. השיר עצמו נמנה על 500 השיירם הגדולים של כל הזמנים לפי משאל מגזין הרולינג סטון.





Dig if u will the picture/ Of u and I engaged in a kiss/ The sweat of your body covers me/ Can u my darling/ Can u picture this?/

Dream if u can a courtyard/ An ocean of violets in bloom/ Animals strike curious poses/ They feel the heat/ The heat between me and u

How can u just leave me standing?/ Alone in a world that's so cold? (So cold)/ Maybe I'm just 2 demanding/ Maybe I'm just like my father 2 bold/ Maybe you're just like my mother/ She's never satisfied (She's never satisfied)/ Why do we scream at each other/ This is what it sounds like/ When doves cry