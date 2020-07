מפיק הפופ האנגלי טרוור הורן כתב את השיר הזה עם ברוס וולי, אחרי תקופה ארוכה של כישלונות עם אמנים שונים. באותם ימים שלט הפאנק בכיפה, להורן נמאס לעבוד עם כל מיני חבר'ה יומרניים שלא היה להם מה להציע. משך ארבע שנים הפיק מוסיקה לאנשים שונים בלי שום הצלחה. גם כסף לא יצא מזה. הוא היה זקוק ללהיט גדול אחד שישנה את המצב. כיוון שלא מצא מישהו מתאים, החליט לכתוב לעצמו. כך נולד 'Video Killed The Radio Star'. "כשהגענו לבחירת השם, עלה בראש השם הכי מגעיל. במבט לאחור אני אפילו מצטער על בחירת השם Buggles, אבל באותם ימים הנושא לא העסיק אותי. כל מה שחשבתי היה – איך מצליחים עם שיר חדש".

השיר של הבאגלס היה להיט ענק באנגליה של 1979, גם הראשון שהוקרן ברשת MTV ב-1 באוגוסט 1981. כלומר שנתיים אחרי שהשיר יצא, הוא חנך את רשת הוידיאו של המוסיקה – והנבואה הגשימה את עצמה באירוניה מושלמת!

ה – Buggles, הרכב המוגדר New Wave , היו טרוור הורן Trevor Horn (שירה, בס) וג'אוף דרונס (קלידים). הגם שההרכב רשם עוד שלושה להיטים – The Plastic Age, Clean Clean, Elstree, גם הורן וגם דונס העדיפו בסופו של דבר להמשיך כמיקי מוסיקה מאשר אמנים מופיעים. הם החליפו לפרק זמן את ריק ווקמן וג'ון אנדרסון בלהקת Yes ב – Drama, על רקע נשבר בלהקה. לאחר נכן הורן הקים את ZTT Records והפיק להיטים עבור Frankie Goes to Hollywood ו – ABC

I heard you on the wireless back in fifty two

Lying awake intent at tuning in on you.

If I was young it didn't stop you coming through.

Oh-a oh

They took the credit for your second symphony.

Rewritten by machine on new technology,

And now I understand the problems you can see.

Oh-a oh

I met your children

Oh-a oh

What did you tell them?

Video killed the radio star.

Video killed the radio star.

Pictures came and broke your heart.

Oh-a-a-a oh

And now we meet in an abandoned studio.

We hear the playback and it seems so long ago.

And you remember the jingles used to go.

Oh-a oh

Buggles - Video Killed the Radio Star

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: