רדיוהד Creep

הסינגל הראשון שרדיוהד, להקת האלטרנטיב-רוק הבריטית הוציאה ב-1992 נכלל באלבומה Pablo Honey. לפי טום יורק, השיר עוסק באהבה מתסכלת כזו שגורמת לך להרגיש מחורבן – "ישנם אנשים יפים, וישנם כל השאר", אומר יורק. השיר הזה נכתב מהזווית של המכוער. התסכול והדיכאון נובעים מכל צליל.

יורק כתב את השיר ב-1987, בהיותו סטודנט באוניברסיטת אקסטר בבריטניה. ההקלטה הראשונה של השיר נערכה עוד לפני שרדיוהד הוקמה. היא הייתה אקוסטית. הוא מסר את הדמו לקולין גרינווד, נגן הבס שהצטרף אליו ועזר לו להקים את הלהקה. יורק הושפע בכתיבת השיר מ – "The Air That I Breathe", של להקת ההוליס מ-1973. בגלל הדמיון בין השירים, נתבעה רדיוהד על פלגיאט. בית המשפט נענה לתביעת הכותבים אלברט המונד ומיק הייזלווד, והם רשומים ככותבים שותפים לשיר.

When you were here before/ Couldn't look you in the eye/ You're just like an angel/ Your skin makes me cry

You float like a feather/ In a beautiful world/ And I wish I was special/ You're so fuckin' special

But I'm a creep, I'm a weirdo/ What the hell am I doing here?/ I don't belong here

I don't care if it hurts/ I want to have control/ I want a perfect body/ I want a perfect soul

I want you to notice/ When I'm not around/ You're so fuckin' special/ I wish I was special

But I'm a creep, I'm a weirdo/ What the hell am I doing here?/ I don't belong here

She's running out again/ She's running out/ She's run run run run

Whatever makes you happy/ Whatever you want/ You're so fuckin' special/ I wish I was special

But I'm a creep, I'm a weirdo/ What the hell am I doing here?/ I don't belong here/ I don't belong here.