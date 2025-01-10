מהלהיטים הגדולים של הצמד דאריל הול וג'ון אוטס Hall & Oates. אוהבי הצמד יגידו "שיר טוב אבל לא מהטובים ביותר שלהם". מקום ראשון בארה"ב, מקום שישי בבריטניה ב-1982 חזקים יותר מכל ביקורת מוסיקלית.

השיר על אישה מפתה דומיננטית בעלת טעמים יקרים, המנצלת גברים להגשים מאווייה. The woman is wild, a she-cat tamed by the purr of a Jaguar. השיר מונע בקצב רוק-דאנס מהיר, מלודיה קליטה, שירה מתכוונת וצליל סקסופון יפהפה במעבר.

Daryl Hall דאריל הול ו – John Oates ג"ון אוטס הגיעו לתהילתם הגדולה בין סוף שנות השבעים לאמצע השמונים בסגנון שהוגדר פיוז'ן של רוק וסול-ריתם אנד בלוז. מסורת וחידוש, למעשה מוסיקה שפסחה על גבולות סגנוניים ועמדה בפני עצמה. הצמד המשיך וממשיך להופיע (ראו תמונה) הגם ששמו נפקד ממצעדי המכירות.

דאריל הול וג'ון הוטס Maneater

She'll only come out at night/ The lean and hungry type/ Nothing is new, I've seen her here before/ Watching and waiting/ Ooh, she's sitting with you but her eyes are on the door/ So many have paid to see/ What you think you're getting for free/ The woman is wild, a she-cat tamed by the purr of a Jaguar/ Money's the matter/ If you're in it for love/ You ain't gonna get too far

Oh here she comes/ Watch out boy she'll chew you up/ Oh here she comes/ She's a maneater/ Oh here she comes/ Watch out boy she'll chew you up/ Oh here she comes/ She's a maneater



