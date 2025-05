בוב דילן Mr. Tambourine Man מר טמבורין

הגרסה המקורית של בוב דילן לשיר נמצאת באלבומו Bringing It All Back Home מ-1965. גם להקת "הציפורים" The Byrds הקליטה גרסה לשיר, שיצאה באותה שנה והגיעה למקום הראשון בבריטניה ובארה"ב. הלהקה אף קראה לאלבום הראשון שלה – Mr. Tambourine Man.

הקלטת השיר סימנה את ראשיתו של תת ז'אנר הפולק-רוק, השפיעה על להקות פולק רבות ללכת על פיוז'ן – להוסיף גיטרות חשמליות, לכתוב טקסטים מתוחכמים, בעלי אופי חברתי-פוליטי. הפרשנות לשיר, שזכה לאין ספור גרסאות, הגיעה עד שיר הלל לסמים כמו ל.ס.ד (דילן עצמו טען כי סמים לא נכנסו לשירים שלו) , שיר על קריאה להשראה, דרישות הקהל מהזמר.

דילן סיפר כי בכתיבת השיר הושפע מסרטו של פדריקו פליני "לה סטראדה". פרשנים טוענים כי בשיר ניכרות השפעות של המשורר הצרפתי ארתור רמבו בשורות "in the jingle jangle morning I'll come following you". הנטייה היא לפרשן את השיר כמיהה של האיש הבודד לבריחה לצורך השראה אומנותית.

** שימו לב להבדל באורכי השיר: גרסת דילן היא כ-5 דקות לעומת 2 דקות ומשהו של הבירדז.

** וידיאו: ביצוע נדיר של להקת הבירדז יחד עם בוב דילן של השיר ב -1990 בקונצרט הצדעה לרוי אורביסון, כשנה לאחר שמת מהתקף לב. הקונצרט נערך באמפיתיאטרון של חברת יוניברסאל בלוס-אנג'לס.

הי, איש הטמבורין, נגן שיר בשבילי/ אני לא ישן, אינני הולך לשומקום/ הי, איש הטמבורין, נגן שיר בשבילי/ אלווה אותך עם צלצולי הבוקר/ הגם שאני יודע, שאימפריית הערב כבר שקעה/ נעלמה מידי / השאירה אותי לעמוד עיוור , אבל עדיין לא ישן/ ערותי מדהימה אותי, ניצב על רגלי/ אין לי את מי לפגוש/ והעיר הזאת ריקה לחלומות/ הי, איש הטמבורין…



Hey ! Mr Tambourine Man, play a song for me

I'm not sleepy and there is no place I'm going to

Hey ! Mr Tambourine Man, play a song for me

In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

Though I know that evenin's empire has returned into sand

Vanished from my hand

Left me blindly here to stand but still not sleeping

My weariness amazes me, I'm branded on my feet

I have no one to meet

And the ancient empty street's too dead for dreaming.

Hey ! Mr Tambourine Man, play a song for me

I'm not sleepy and there is no place I'm going to

Hey ! Mr Tambourine Man, play a song for me

In the jingle jangle morning I'll come followin' you.

Take me on a trip upon your magic swirlin' ship

My senses have been stripped, my hands can't feel to grip

My toes too numb to step, wait only for my boot heels

To be wanderin'

I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade

Into my own parade, cast your dancing spell my way

I promise to go under it.

בוב דילן Mr. Tambourine Man מר טמבורין