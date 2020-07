במקור – שיר של סקרימין ג'יי הוקינס משנת 1957. הוא כתב את הבלדה כקינה על אובדן אהובתו. הגרסה המקורית של השיר הייתה איטית יותר ופחות אטרקטיבית מכל הגרסאות שבאו אחריה. הוקינס הקליט מספר גרסאות לשיר, כאשר באחרונה קיים הסיפור על הכישוף שהוא מטיל על נערה כדי לזכות בה. הוקינס, מתאגרף ופסנתרן, פיתח הצגה מוזרה לשיר הזה – עם ארון מתים בוער וגולגולת על מקל שענתה לשם "הנרי". השיר נפסל בזמנו לשידור ע"י תחנות רדיו לא מעטות.

הוא (השיר) פרח מחדש בגרסת קרידנס קלירווטר ריבייבל Creedence Clearwater בשנת 1968, שהוצגה בפסטיבל וודסטוק ב-1969. עוד גרסה לשיר בוצעה ע"י להקת "האנימלס" באלבומה משנת 1966. קאברים אחרים: ארתור בראון והקרייזי וורלד, נינה סימון, ג'ו קוקר (באלבום Heart And Soul), שיין מקגואן וחברים בגרסה מדהימה – ראו וידיאו למטה.

<

I put a spell on you because you're mine

You better stop the things that you do

I ain't lyin', no, I ain't lyin'

I just can't stand it babe

The way you're always runnin' ’round

I just can't stand it, the way you always put me down

I put a spell on you because you're mine

I put a spell on you because you're mine

You better stop the things that you do

I ain't lyin', no, I ain't lyin'

I just can't stand it babe

The way you're always runnin' ’round

I just can't stand it, the way you always put me down

I put a spell on you because you're mine

I put a spell on you. I put a spell on you

I put a spell on you. I put a spell on you

)