זהו הקאבר של כל הזמנים לפי בחירת קוראי הרולינג סטון, מגזין הרוק האמריקאי. ג'ימי הנדריקס, אגדת הבלוז והרוק, הגיטריסט הפנומנאלי מבצע את שירו של בוב דילן All Along The Watchtower, שיצא שישה חודשים, אחרי שהשיר המקורי הופיע באלבומו של דילן, John Wesley Harding בדצמבר 1967. גרסת הנדריקס הייתה עיבוד משמעותי למקור האקוסטי. דילן עצמו לא ניגן את השיר בלייב עד 1974. הוא סיפר כי גרסת הנדריקס הביאה אותו למחשבה שנייה איך לבצע את השיר. "הנדריקס מצא בשיר דברים, שלא כל אחד יכול למצוא ופיתח אותם. גם אני הושפעתי מהגרסה שלו, ובצעתי את השיר בהמשך במורה שונה לחלוטין".

בוב דילן כתב שיר על שינויים בחברה ממוסדת. הוא נפתח בשיחה בין שני אנשים, הג'וקר והגנב. הגנב מזדהה עם הג'וקר, שרוצה להיחלץ ממצבו בחיים. הוא שונא את ערכי החברה בה הוא חי. הבית השלישי בשיר נשמע לא קשור: מהשיחה עוברים למראה של נסיכים, משרתים יחפים בטירה בעלת מגדל שמירה. סכנה קרבת: במרחק מהמקום חתול בר מיילל. שני הרוכבים המתקרבים – הם הג'וקר והגנב שמגיעים כדי להקים חברה המושתתת על ערכים אחרים.

"There must be some kind of way out of here" / Said the joker to the thief/"There's too much confusion/ I can't get no relief/ Businessman they drink my wine/ Plowman dig my earth/ None will level on the line, nobody offered his word, hey"

"No reason to get excited,"/ The thief, he kindly spoke/ "There are many here among us/ Who feel that life is but a joke/ But you and I, we've been through that/ And this is not our fate/ So let us not talk falsely now, the hour is getting late"

All along the watchtower/ Princes kept the view/ While all the women came and went/ Barefoot servants, too

Outside in the cold distance/ A wildcat did growl/ Two riders were approaching/ And the wind began to howl/*buisness man there, drink my wine/ Come and take my herb.

"חייבת להיות איזה דרך לצאת מכאן" / אמר הג'וקר לגנב, / "יש יותר מדי בלבול, / אני לא יכול לקבל שום הקלה / איש עסקים, שותה את היין שלי, / החורש חופר באדמתי / אף אחד לא יתיישר על הקו אף אחד לא הציע מילתו, היי "

