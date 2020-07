את השיר הקליט אלטון ג'ון בקיץ 1972 באולפני Château d'Hérouville בצרפת. השיר, שאת מילותין כתב, ברני טופין, נכלל באלבומו מ-1973 – "אל תירו בי, אני הפסנתרן" – Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player שהכיל עוד להיט ענק כמו "דניאל". השיר, שנכתב בהשראת שירי רוקנ'רול ישנים, הגיע למקום הראשון בארה"ב בתחילת פברואר 1973. השיר מספר על בחור שבשנות החמישים והשישים ביקר במסעדה בה ניגנו ריקוד שנקרא – "רוק הקרוקודיל". הבחור נזכר בריקוד בגעגועים עזים, כאילו זוהי פסגת חייו, כמשהו מזעזע something shocking. בסיפור נמצאים גם נערה – סוזי ומכונית שברולט מוזהבת. הסוף עגום – גם הריקוד מת, סוזי עזבה בשביל מישהו אחר, ולו לא נותר אלא לבכות מגעגועים ליד מכונת התקליטים. מעין הומאג' של אלטון לתור הזהב של הרוק ולרומנטיקת הנעורים של השישים.

But the years went by and the rock just died

Suzie went and left us for some foreign guy

Long nights crying by the record machine

זה היה הסינגל הראשון של אלטון ג'ון שהגיע למקום הראשון בארה"ב. בבריטניה הוא הגיע רק למקום החמישי. רק ב-1976 הצליח אלטון לכבוש את המקום הראשון בבריטניה אבל בדואט עם קיקי די – "Don't Go Breaking My Heart". הפעם הראשונה שאלטון הגיע למקום הראשון בבריטניה הייתה ב-1990 עם השיר "Sacrifice".

אלטון ג'ון – הלהיטים הגדולים 1970-2002



I remember when rock was young

Me and Suzie had so much fun

Holding hands and skimming stones

Had an old gold Chevy and a place of my own

But the biggest kick I ever got

Was doing a thing called the Crocodile Rock

While the other kids were Rocking Round the Clock

We were hopping and bopping to the Crocodile Rock

Well Crocodile Rocking is something shocking

When your feet just can't keep still

I never knew me a better time and I guess I never will

Oh Lawdy mama those Friday nights

When Suzie wore her dresses tight

And the Crocodile Rocking was out of sight