וילי נלסון שר את "ג'ורג'יה במחשבתי" בהלוויה של ריי צ'ארלס ב-2004, 74 שנים אחרי שנולד באלבני ג'ורג'יה כריי צ'ארלס רובינסון, ילד שהתעוור בגיל 7. שיר קטן ומתוק שמזכיר לו אותה.

יש הגורסים כי השיר נכתב ב-1930 (ע"י הוגי קרמייקל וסטיוארט גורל) על אישה, לא על מדינת ג'ורג'יה. שני היוצרים לא התגוררו בג'ורג'יה, אבל לקרמייקל הייתה אחות, ששמה היה ג'ורג'יה.

שיר אלמותי שעשרות זמרים הקליטו אותו, ביניהם לואיס ארמסטרונג, וילי נלסון, מייקל בולטון. הגרסה הראשונה שלו הייתהאינסטרומנטלית-ווקאלית של סקסופוניסט ג'אז – פרנקי טרומבאואר ב-1931. (הקשיבו מטה) את ההצעה להקליט את השיר קיבל צ'ארלס מנהגו הפרטי. צ'ארלס אהב לשיר תוך כדי נסיעה. את העיבוד עשה רלף ברנס, הפסנתרן של איש הנשיפה, וודי הרמן. צ'ארלס הקליטו בניו-יורק במהירות רבה (4 "טייקים" בלבד) השיר הגיע למקום הראשון בארה"ב בנובמבר 1960 וזיכה את צ'ארלס בשני פרסי גראמי. ב-1979 הפך השיר לשיר הרשמי של מדינת ג'ורג'יה.

Georgia, Georgia/ The whole day through/ Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind

I said Georgia/ Georgia/ A song of you/ Comes as sweet and clear/ As moonlight through the pines

Other arms reach out to me/ Other eyes smile tenderly/ Still in peaceful dreams I see/ The road leads back to you

I said Georgia,/ Ooh Georgia, no peace I find/ Just an old sweet song/ Keeps Georgia on my mind

Georgia/ Georgia,/ No peace, no peace I find/ Just this old, sweet song/ Keeps Georgia on my mind

I said just an old sweet song,/ Keeps Georgia on my mind