רוחות הנוסטלגיה העונתיות מחזירות את הבלדה הדרמטית הנוגה הזו, טונים של זמר נואש שמקונן על צערו וצער העולם. הבלדה הדרמטית הזו מוצאת את הזמר מתאר תמונה עגומה מאוד של החיים והזמנים. השיר היה מעין גרסת היפית של הבלוז. המרמלדה" הייתה להקת פופ סקוטית, שנהנתה מהצלחות לא מעטות בבריטניה בין 1968 ל-1976. במקור נקראה הלהקה Dean Ford & The Gaylords עד לשינוי השם ב-1967. בבריטניה זכורה המרמלדה על הקאבר המוצלח שהיא עשתה ל"אוב-לה-די, אוב-לה-דה" של הביטלס שהגיעה למקום הראשון בסוף 1968. "השתקפויות חיי" נכתב ע"י זמר והכותב הראשי של הלהקה – הקלידן ג'וניור קמבל. הלהקה עברה שינויים רבים במהלך ארבעים השנים האחרונות. השורד הבודד מההרכב המקורי היה גראהם נייט. הביקוש ללהקה גבר במפתיע בשנים האחרונות, וההרכב החדש המשיך במסע הופעות סביב העולם.

מקום 3 – בריטניה מקום 10 ארה"ב ב-1970

The changing of sunlight to moonlight/ Reflections of my life/ Oh, how they fill my eyes

/The greetings of people in trouble/ Reflections of my life/ Oh, how they fill my eyes

Oh, my sorrows/ Sad tomorrows/ Take me back to my own home

(Oh, my crying (Oh, my crying/ Feel I'm dying, dying/ Take me back to my own home

I'm changing, arranging/ I'm changing/ I'm changing everything/ Everything around me

The world is/ A bad place/ A bad place/ A terrible place to live/ Oh, but I don't want to die

Oh, my sorrows/ Sad tomorrows/ Take me back to my own home

(Oh, my crying (Oh, my crying/ Feel I'm dying, dying/ Take me back to my own home

Oh, my sorrows/ Sad tomorrows/ Take me back to my own home

Writer/s: William Campbell Jnr, Thomas McAleese

**** עוד באוסף להיטים נצחיים מכל הסגנונות פופ, רוק, ריתם נ' בלוז וסול – "לילות משי לבן" – המודי בלוז. "גשם ודמעות" – בנה של אפרודיטה, "זה עולמו של גבר" – ג'יימס בראון, "כאשר גבר אוהב אישה" – פרסי סלדג', ג'זמין" – המקסימים, "רק אישה אחת" – המארבלס, "הדשא הירוק של בית" – טום ג'ונס, "אינך חייב לומר שאתה אוהב אותי" – דאסטי ספרינגפילד, "יופי של אהבה" – מיינדבנדרס, "יש לך צרות משלך" – המזלות, "כשהדמעות זולגות" – מריאן פיית'פול, להיאחז בחלום – טים הארדין, "מנגינה משוחררת" – האחים הצדקנים, "השמש לא תזרח יותר" – האחים ווקר, "יום אחד נהיה ביחד" – הסופרימס, "אהבתי המתוקה" – סטיווי וונדר, "נערתי" – הפיתויים, "עמדי לצידי" – בן.אי קינג, "יושב על המזח במפרץ" – אוטיס רדינג.

המרמלדה – השתקפויות חיי