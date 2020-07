יבוא ויעלה הנציג האנגלי של הרוקנ’רול, שמזוהה יותר עם פופ. כן, קליף, קליף ריצ’ארד שפעם אהבנו אותו יותר מאלביס. כילד תמיד הערצתי את הרומנטיות שלו על פני הקשיחות הבריטונית הרוקנרולית של אלביס.

הרכות הנסבלת של "חופשת קיץ" היא משב נוסטלגי חמים לנצח. כתבו את השיר ברוס וולש ובריאן בנט (מלהקת השדוז שליוותה את קליף) לסרט הנעורים שנקרא – אף הוא "חופשת קיץ". המילים והמנגינה צצו במהלך טור של קליף ו"הצלליות" בבריטניה באולם תיאטרון ריק במהלך חזרות. לפתע, ברוס וולש החל לשיר:

"We're all Going on a summer holiday no more working for week or two"

מאז במשך עשרות שנים – השיר הפך המנון החופשות באנגליה ובעולם. אגב, קליף ריצ'ארד קבע אז תקדים: זה היה השיר היחיד מעולם במצעד הבריטי שירד מהמקום הראשון ושב אליו.

אמרתי כבר שיש לי סנטימנט לקליף ריצ'ארד, למעשה סיר קליף ריצ'ארד. הוא ליווה את נעורי, ואני שומר לו חסד נעורים, וזה עושה טוב משהו לראות שהאיש נראה טוב לאורך השנים, שר ממש בסדר, מלא חיים וחיוכים.

נולד כהרי ווב באוקטובר 1940, נחשב לתשובה הבריטית לאלביס פרסלי כבר בסוף החמישים, תקופה הפרה-ביטלס. בישראל נוצרו מחנות מעריצים "אלביס- קליף", אבל גם המעריצים הכי שרופים של קליף, ויש עדין כאלה – גם מי שלא חוו את התקופה ההיא – יודו כי מבחינת "ירושה מוסיקלית" לדורות – קליף נמצא רחוק מאחורי אלביס. יריבות ביניהם? – יותר המצאה של העיתונות, כי קליף אהב את אלביס ואף ביצע שירים מהרפרטואר שלו.

אבל קליף בחר יותר כיוון מידל אופ דה רוד פופ מאשר את רוקנ'רול, ועם זאת כמה ללהיטיו במיוחד בסוף החמישים היו רוק בסטייל אלביס במיוחד להיטו הראשון Move It משנת 1958. בשביל בני הנעורים האנגלים וגם הישראלים מאותם ימי סוף חמישים, תחילת שישים – קליף ייזכר משיתוף הפעולה עם להקת "הצלליות" (The Shadows). התדמית הקלילה-צעירה דבקה בקליף גם בסרטים בהם כיכב. Summer Holiday של 1963 היה סרטו הרביעי, שובר קופות וגם הצלחת ענק כפסקול שהתחרה באותה תקופה בביטלס.

בסך הכל – לריצ'ארד היו לפחות בבריטניה 43 שירים שהגיעו למצעד ה – 20 בין 1958 ל – 1969. מי יכול לשכוח שירים כמו Living Doll או It's All in the Game. או: Young Ones וגם – Congratulations ו – The Day I Met Marie. ואתם יודעים מה: אלה שירים שמעוררים לפעמים יותר געגועים מהשירים של אלביס.

השיר צעד שבועיים במצעד הבריטי במרץ 1963 ושבוע אחד באפריל 1963

קליף ריצ'ארד, ההופעה (היכל נוקיה ת"א, יולי 2013) / מוסיקה הופעות