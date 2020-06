צריכים לשמוע את מירי אלוני שרה את "כלת השודדים" (ג'ני) כדי להבין אילו איכויות קברטיות-תיאטרליות היא הקרינה באותה הפקה שיזם וביים צדי צרפתי ב-1974 . סרקסטית, בוטה. חזקה בתוך התפקיד. התרגום לעברית הוא של דן אלמגור. הלחן הוא של קורט ווייל. השיר מהמחזה "אופרה בגרוש". ואנחנו בעולמו הקברטי-הומוריסטי-סטירי של ברטולד פרידריך ברכט, מגדולי המחזאים של המאה ה-20, שאחרי מלחמת העולם הראשונה הפך מפטריוט (גרמניה) לפציפיסט, שונא בורגנות, שחבר למלחין קורט ווייל לשיתוף פעולה בתרגום מחזותיו המרקסיסטיים והקומוניסטיים לבמה. עם עליית הנאצים גלה ברכט מגרמניה לדנמרק ואח"כ לפינלנד שם כתב את מחזותיו הבולטים ביותר – "חיי גלילאו", "אמא קוראז' ובניה", "הנפש הטובה מסצ'ואן", "מעגל הגיר הקווקזי".

"ההנאות הקטנות שבחיים" עם מירי אלוני, בני אמדורסקי ויוסי פולאק, היה ערב שהגיע ל"צוותא" ת"א בעיצומו של הגל הברכטיאני ששטף את העולם באותם ימים (ברכט עצמו נפטר ב-1956 כקומוניסט גאה) ואחרי מלחמת יום הכיפורים הטראומטית – תקופה שממש התאימה להעלאה של שירים אנט מלחמתיים מסוג של ברכט. ערב על מין ומלחמה, ויסקי על קיבה ריקה.

מירי אלוני היא "אמא קוראז'", מוכרת המגפיים בעגלתה שמבינה כי כל חייל מוכן למות, אבל קודם הוא רוצה לאכול. אלוני, נשבע לכם, נשמעת כאן חנה מרון. קוראת לחיילים: "חיו עכשיו כי עוד מעט תספיקו לישון לעד".

הקברט הסרקסטי ממשיך ל"שיר התותחים" מתוך "אופרה בגרוש". בני אמדורסקי שר את "רוצחת הילדים מארי פראר" ללחן יפהפה של אלכס כגן בליווי בסגנון באך.

ומירי שרה ב"האוכל והמוסר": "כי האדם חי רק מחטאיו/ אם לא יחטא ימות פה מרעב"

"בלי ויסקי בלי ויסקי יותר טוב שנמות" פותח בני את "אלאבאמה" מהמחזה "עלייתה ונפילתה של העיר מהוגני". וכל השלישייה ממשיכה בשילוב קולות יפהפה של הלהיט הענק:

Oh Moon Of Alabama

We Now Must Say Goodbye

We've Lost Our Poor Old Mama

And Must Have a Whiskey

Oh You know Why



ובהמשך – קפה "ביל" בילבאו (מתוך המחזה "הפי אנד"), "שיר הסרסור", "האוכל והמוסר" ("אופרה בגרוש"), "סוראבאיה ג'והני" ("הפי אנד") שמירי שרה נפלא, שירים שעומדים במבחן הזמן ובהחלט ממשיכים להיות רלוונטיים ממש כמו שברכט ממשיך להיות אקטואלי ומאתגר.

מדובר בהקלטה מ-1974, שעברה רימסטרינג, ומה שיפה בה, שהיא מעניקה את אווירת התיאטרון האותנטית דאז בעיבודים הקברטים לכלי קשת ונשיפה, ובעיקר מחיה לחמישים דקות את ברטולד ברכט.

בהשתתפות: מירי אלוני, יוסי פולאק, בני אמדורסקי. עיבודים: אלכס כגן ומישה בלכרוביץ' במאי: צדי צרפתי. מפיק: נועם סמל.

