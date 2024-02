לאונרד כהן הופעה חיה בלונדון

איש קשיש לפי גילו עולה בריצה קלה על הבמה. כובע, חליפה, מצב רוח נפלא. חשבתי על אריק איינשטיין שהצהיר על פחד במה. אם אריק, היה רואה את ההופעה זו. איש מבוגרממנו שר את עצמו בלי פחד, בלי פוזה, חף ממניירה. מחייך לגיטריסט. אומר תודה יפה לקהל. אין היסטריה. הקהל מת עליו.

בכל זאת הייתי עושה עבודת מחקר כדי להבין איך בתוך שעות ספורות נחטפים כל הכרטיסים להופעה של ליאונרד כהן. גם אם תגיד שהאיש, אז בן74, בכובע של דוד, הוא אחד הסינגר-סונגרייטרים החשובים-משפיעים של זמננו מזה ארבעה עשורים- עדיין אין הסבר ממצה. מי שיציע – קסם המסתורין, מתקרב. חם חם. מי שידבר על שירים שיש בהם כמעט כל מה שהוא מהות החיים – סקס, רוחניות, דת, כוח. שאלות של הקיום אנושי, שליאונרד כהן נמצא במסע תמידי להשיב עליהן – מתקרב עוד יותר.

מי שיגיד שקסמו מממשיך להלך, ואין לו הסבר – קרוב בצורה הכי פשוטה לתשובה. למעשה – זה הקסם שממשיך להעניק גם לשירים אורך חיים, שטוען אותם מחדש בעוצמות, מחדש את קהליו, שמניע זמרים להקליט את שיריו.

זה הקסם שאפשר לו ב-2008 לפתוח סיבוב הופעות עולמי חדש אחרי 15 שנים של היעדרות מהבמה. מה התרחש כאן עם הוצאת הכרטיסים אינו טירוף מקומי בלבד. כל 29 הופעותיו הראשונות היו "סולד אאוט" בארבע-חמש שעות. לשמוע את ליאונרד כהן בלייב הפך לחוויה של פעם בחיים. ב-84 הופעות של כהן נמכרו כמעט 700,000 כרטיסים.

"הופעה חיה בלונדון" הדי.ווי.די הוא דיסק שאמור היה לשחרר את מעריציו מלהגיע להופעה, שהרי מדובר באותה הופעה (פחות או יותר) שכהן נתן באצטדיון רמת-גן. בכל זאת: וידיאו מצוין ככל שיהיה, איכותי ככל שיהיה – אינו מהווה תחליף לדבר האמיתי עצמו.

תשאלו את כותב שורות אלו: איך? – עובדה. והדיסק הוא באמת אחלה תחליף. במערכת סראונד סבירה – חוויה. הזמר, הלהקה, הנגנים. כולם מגיעים לסלון. רשימת שירים שמכסה 40 שנות ליאונרד כהן. כן, דיסק דיגיטאלי שמצליח להעביר חום, תשוקה, לרגש.

כהן, איש סימפטי, אדיב ואסיר תודה, מעניק עומק מחודש לשיריו, מגוון ב"מצבי רוח" – עליצות, רצינות, עצבות, חסר מבע, הומור יבש. יודע להביע הערכה אמיתית לכל מי שהגיע לשמוע אותו. מקרין ענווה. המחסומים בינו ובין נגניו והקהל נפרצים בקלות.

רגעי ההיילייטס רבים: "סוזן" נשמע טרי ורענן כמו לפני 40 שנה. השיר "המנון" (Anthem) רלוונטי היום לא פחות מהימים בהם היה רלוונטי ואולי אף למעלה מזה. כנ"ל – The Future, ו – First We Take Manhattan. יש תחושה שגילו הגבוה, ניסיון החיים שלו עושים את הביצועים כיום יותר אותנטיים מאי-פעם. שיר כמו If It Be Your Will נשמע כיום תפילה, למעשה כאחד השירים הטובים ביותר שכהן כתב.

כהן היה מאותם איים בודדים בתוך ים של אריזות פלסטיק, מיתוגים ממוסחרים ושטחיות גואה, שמוכיח כי כולם רוצים להגיע לאיים בודדים כאלה. ענווה לא מזויפת, טונים אמיתיים מחלחלים היום יותר מבעבר.

הופעה בלונדון (בכל הפורמטים) מקרבת מאוד לדבר האמיתי. יש תחושה שהכל קרוב אליך. 3 זמרות הליווי המצוינות. הגיטריסט שמלווה אותו בסטייל מרק נופלר, הקלידן שמנגן מאוד עשיר. והקול הזה שיוצא צרוד ויבש מגרונו של איש שהמשיך להעניק לשירים את מיוחדותם.

