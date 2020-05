אנטוניו קרלוס ג’ובים הוא מהמלחינים הכי "מכוסים" במוסיקה. להיטי הבוסה הקלאסית שלו ממוחזרים עד לעייפה. ובכל זאת: זו עדיין מוסיקה שמאתגרת מעבדים, נגנים והרכבים. האוסף החדש הוא ג’אז לטיני אנין עם הגיטריסט צ’ארלי ביירד, המפוחיסט הגרמני הנדריק מרקנס, הגיטריסט האמריקני ג’ף לינסקי (המנגן בסגנון Fingerstyle), זמרת הג'אז קארין אליסון, הויברפוניסט גרי ברטון, רביעיית הג'אז L.A FOUR, הזמרת הברזילאית סוסנה מקרוקל סוסנה, החלילנית עלי ריירסון.

למרות שהכל כבר מוכר, זהו אוסף לטין ג'אז אקסקלוסיבי של ביצועים קצת אחרים, הרמוניות וקצב מעודנים, מבוסה בסגנון COOL ועד סמבה חמה. לא המזון הלעוס שמקבלים מאוספי ג’ובים. בוסה בצבעים מענגים.

The Girl from Ipanema – Charlie Byrd

Chega de Suadade (No More Blues)/To Brenda with Love – Hendrick Meurkens

A Felicidade (Happiness) – Susannah McCorkle

Wave – Jeff Linsky

Agua de Beber (Water to Drink) – Manfredo Fest

So Danco Samba – Karrin Allyson

Insensatez (How Insensitive) – Manfredo Fest

Dindi – L.A. Four

The Waters of March – Susannah McCorkle

Zingaro – Ali Ryerson

Inutil Paisagem (Useless Landscape) – Karrin Allyson

Desafinado – Charlie Byrd

