מטבעם – אוספים אינם עוסקים בהגדרות. הם עוסקים בלהיטים. אף רוכש לא יבדוק אם אם I Gotta Feeling הלהיט הגדול של המוסיקה השחורה לשנת 2009 עונה אכן על ההגדרה "ריתם אנד בלוז אולטימטיבי". העובדה שהוא שהה 14 שבועות בראש מצעד הבילבורד במהלך השנה היא שתכריע את הכף. אגב, גם בארה"ב אין, ומעולם לא היה לריתם אנד בלוז סגנון מוגדר אחד, ומי שמנסה לייחס לאמן מסוים את הסגנון הזה ב-2009 טועה ומטעה. בגדול אפשר להגדיר מגמה בולטת של חיבורים חלקם ממוסחרים בין פופ לריתם נ' בלוז והיפ הופ – כל אמן בדרכו שלו.

את אוסף להיטי הריתם אנד בלוז האולטימטיבי של 2009 קיבלתי בדיסק בודד של האוסף (יצאה גם מהדורת דיסק כפול מורחבת) המכיל 19 שירים. הגיוון הא כל הסיפור. I Gotta Feelling הוא במהותו ריתם אנד בלוז קליט, פופי, אבל משולב נפלא בהיפ הופ. אולי זה כל הסיפור של הריתם אנד בלוז המסחרי 2009. אבל Drake של Best I Ever Had עונה יותר על רוח הריתם נ' בלוז של התקופה הזו למרות שהוא לא להיט מלודי. Ne-Yo לעומת זאת מזכיר את קו הבלדה שבין מייקל ג'קסון וסטיווי וונדר של השבעים בשיר Mad – סלואו מלודי טיפוסי למוטאון של פעם – מלודיה, שירה. הכל.

ליידי גאגא כאן עם Poker Face – דאנס ממדרגה ראשונה עם כל הליטוש העכשווי, גם אייקון של Beautiful הוא שילוב יפה של פופ, ריתם אנד בלוז והיפהופ. מריה קארי של I'll Be Lovin U long time היא להיט שגרתי בסאונד עכשווי שחובר לבלדות אהבה מידל-אופ-דה-רוד.

חוזרים לרחבה עם דאנס אפרו סוער רוויי אנחות של Jai Ho עם הפוסיקאט דולס. כוחני – אך ממש לא אולטימטיבי. אבל Flo Rida עם Right Round הוא מהסוג הפאנקי-דאנסי שהיית רוצה לשמוע כמוהו הרבה באוסף ריתם אנד בלוזי שחור. Soulja Boy עם Sammie מציג שילוב נחמד בין ריתם נ' בלוז להיפ הופ. Colby O' Donis עם אייקון מחזירים ב – What You Got לריתם אנד בלוז המלודי שהוא שילוב בין מוטאון לניו-סול.

מלאני פיונה – Give It To Me Right הוא סלואו-סול שמעיד כי זמרות סול מעולות אינן עניין של טרנד מוסיקלי. השיר הזה הוא אולטימייט ריתם אנד בלוז. פופ ריתם נ' בלוזי הוא גם שונטל של T-Shirt, הפוסיקאט דולס של Hush Hush Hush אבל ריהאנה של Breakin Dishes – יותר ממוקדת בריתם של הבלוז בהפקה מלוטשת.

יכול להיות שיש משמעות סמלית כפולה לעובדה שהאוסף מסתיים ב – I'll Be There של הג'קסון פייב – לזכרו ולזכר ולזכר הסול של מוטאון מהשבעים. שורה תחתונה – סלט ריתם אנד בלוז סול היפ הופ כבקשתכם.

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

ריתם אנד בלוז

Ultimate R&B 2009

