Best Jazz Album In The world Ever

זו אינה הכותרת הצנועה ביותר עבור אלבום אקלקטי. אבל תביטו ברשימה. מה יש להוסיף. פשוט החנפות בגדול. גם רשימה הכי מיינסטרים ג'אז קלאסית שאפשר להציע. תקליטור כפול של מוסיקת הג'אז המכסה מגוון רחב של זמרים וסגנונות.. מה שבטוח: זה בהחלט אינו אלבום הג'אז הטוב ביותר אי פעם, אבל תרצו – מבוא בסיסי למהי מוסיקת הג'אז, הרבה שירים מוכרים, אבל לא כל הבסיסיים הצטרפו, בעיקר אמני ג'אז מוקדמים כמו ג'לי רול מורטון, מעט מאוד מוסיקה מלפני המלחמה, גם עידן הביג בנד של ו בני גודמן וגלן מילר לא ממש מיוצג.

|דיזי גילספי, ג'ון קולטריין, קאונט בייסי, דיוק אלינגטון, מיילס דיוויס , צ'ארלי פרקר, טלוניוס מונק נמצאים בין 38 הקטעים, אבל לא צ'ארלס מינגוס ולא קולמן הוקינס. לכן ההמלצה אינה טוטאלית, אבל לכל מי שרוצה להתחיל להיכנס בשערי הז'אנר – זה מקום טוב להתחיל בו. במיוחד דיסק 2.

1. Ev'ry Time We Say Goodbye-Ella Fitzgerald

2. My Funny Valentine-Chet Baker

3. Let There Be Love-Nat "King" Cole With George Shearing

4. Fly Me To The Moon-Julie London

5. Fever-Peggy Lee

6. Summertime-Sarah Vaughan

7. Take The "A" Train-Duke Ellington

8. Anything Goes-George Melly With John Chilton's Feetwarmers

9. Choo Choo Ch'Boogie-Louis Jordan

10. Yeh Yeh-Georgie Fame & The Blue Flames

11. Watermelon Man-Mongo Santamaria

12. Tequila-Wes Montgomery

13. I Remember Wes-George Benson

14. Wild Is The Wind-Nina Simone

15. God Bless The Child-Billie Holiday

16. I Wish I Knew (How It Would Feel To Be Free)-Billy Taylor

17. The "In" Crowd-Ramsey Lewis Trio

18. The Sidewinder-Lee Morgan

19. Mack The Knife-Louis Armstrong

20. Let's Get Lost-Chet Baker

21. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)-Dr John

22. Just The Two Of Us-Grover Washington Jnr

Disc 2

23. Miles-Miles Davis

24. Come Fly With Me-Count Basie

25. Song For My Father-Horace Silver

26. Cantaloupe Island-Herbie Hancock

27. Caravan-Duke Ellington

28. Unsquare Dance-Dave Brubeck

29. Ormithology-Charlie Parker

30. Moanin'-Art Blakey

31. A Night In Tunisia-Dizzy Gilespie

32. Round Midnight-Thelonious Monk

33. Autumn Leaves-Cannonball Adderley

34. Mood Indigo-Louis Armstrong & Duke Ellington

35. Midnight Blue-Kenny Burrell

36. Blue Train-John Coltrane

37. Night Train-Oscar Peterson Trio

38. The Seventh Son-Mose Allison

Best Jazz Album In The world Ever

דירוג: