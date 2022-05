"ג'וני בי גוד" הוא להיט הרוקנ'רול הראשון שציין תהילת (סטאריזם) של כוכב רוקנ'רול. צ'אק ברי, יליד 1926, הנחשב חלוץ הרוקנ'רול, סיפר כי המילים המקוריות של השיר היו על colored boy (ילד שחור), הלא הוא צ'אק ברי בעצמו ששינה ל – country boy, ולא – השיר לא היה נכנס לרדיו.

לפי השיר – גיבורו ג'וני הגיע מ – deep down in Louisiana שליד ניו-אורלינס, לא למד קרוא או כתוב, בעוד ברי סיים לימודיו בבית ספר למקצועות עיצוב הגוף – בתסרוקות ובקוסמטיקה. עיקר הסיפור של ברי – על נגן גיטרה שמגיע אל העיר ומעורר את התפעלות העוברים ושבים ובהמשך מגיע אל אור הזרקורים – הוא אוטוביוגרפי. ב-1955, ברי עבד כבעל סלון יופי בסט. לואיס. אז הוא פוגש את מאדי ווטרס, הכוכב הגדול של חברת התקליטים Chess Records, שהתמחתה בסגנונות המוסיקה השחורה – שהיפנה אותו לשותף המייסד של החברה לאונרד צ'ס. ב-1958, ברי הופך למייצר להיטי רוקנ'רול הגדול שלהחברה אחרי אלביס פרסלי. שלא כמו פרסלי, צ'אק ברי כתב בעצמו את להיטיו. פרסלי הביע את התפעלותו: "הלוואי והייתי יכול להביע את רגשותיי כמו צ'אק ברי".

"ג'וני בי גוד" מציג מצוין את סגנונו של ברי. חטיבת הקצב נעה כמו שקשוק גלגלי רכבת, בעוד צליל הגיטרה שלו הוא מובנה כמו "צלצול פעמון", כך ממש תיאר אותו ברי עצמו – "like a-ringin' a bell" , או איך צליל גיטרה חשמלית יכול לתת לך תחושה של פסגת העולם.

צ'אק ברי Johnny B. Goode ג'וני בי גוד

Deep down Louisiana close to New Orleans

Way back up in the woods among the evergreens

There stood a log cabin made of earth and wood

Where lived a country boy named Johnny B. Goode

Who never ever learned to read or write so well

But he could play the guitar just like a ringing a bell

Go go

Go Johnny go

Go

Go Johnny go

Go

Go Johnny go

Go

Go Johnny go

Go

Johnny B. Goode

He used to carry his guitar in a gunny sack

Go sit beneath the tree by the railroad track

Oh, the engineerswould see him sitting in the shade

Strumming with the rhythm that the drivers made

People passing by they would stop and say

Oh my that little country boy could play

Go go..

His mother told him "Someday you will be a man,

And you will be the leader of a big old band.

Many people coming from miles around

To hear you play your music when the sun go down

Maybe someday your name will be in lights

Saying Johnny B. Goode tonight."

Go go..