היא חסרה. מותה של ויטני יוסטון הציף את הרשת והעיתונות בצונאמי של סיפורים והחזיר את האלבום הזה לפסגת המכירים ביותר. מישהו חשב שלא. אין כמו מותו של כוכב לעורר האימפריה הכלכלית שלו. כמה להיטים היו לויטני יוסטון במהלך הקריירה שלה? 2 הדיסקים עוקבים אחרי צמיחתה מאמצע שנות השמונים ועד היותה דיווה שמצליחה בעיקר בבלדות אהבה.

האוסף נפתח ב – Saving All My Life For You. דיסק מס. 1. איזה ביצוע. הבאים אחריו לא פחות מכניעים: The Greatest Love of All. השיר הרביעי הוא I Have Nothing. החמישי קוראים I Will Always Love You (מפס קול הסרט "שומר הראש שלי") אני נפעם מחדש מ Run To You

קשה להאמין שלמעריציה אין את השירים בדיסק הכפול. אז איך קורה שהדיסק מוכר מחדש כמויות שאינן מביישות את המכירות בימים שבהם יצא לראשונה לשוק?

עורכי הדיסק הכפול דאגו לרכז את הבלדות בדיסק הראשון Cool Down, השני – The Throw Down – מופנה לרחבות. הוא מציע לא מעט דואטים: עם ג'רמיין ג'קסון, עם Cece Winas, דבורה קוקס, אנריקה איגלסיאס, ג'ורג' מייקל, כמו גם מיקסים של די ג'איים בין השאר כדי להתאימם לרחבות.

מה נאמר שעוד לא נאמר על ויטני יוסטון: הריינג' הקולי הזה אפשר לה לשיר הכל. She's The Voice, ומי שעדיין מטיל ספק – שיקשיב. איזו שליטה. וגם הדואטים: מי שלא שמע את הדואטים של ויטני – לא שמע דואטים. וגם הבחירות שלה – השירים הפשוטים לפי ויטני יוסטון נשמעים היפים ביותר.

Disc: 1 1. Saving all my love for you 2. Greatest love of all 3. One moment in time 4. I have nothing 5. I will always love you 6. Run to you 7. You give good love 8. All at once 9. Where do broken hearts go 10. If you say my eyes are beautiful Duet with Jermaine Jackson 11. Didn't we almost have it all 12. All the man that I need 13. Exhale (shoop shoop) 14. Count on me Duet with CeCe Winans15. I believe in you and me 16. I learned from the best 17. Same script, different cast Duet with Deborah Cox 18. Could I have this kiss forever Duet with Eurique Iglesias

Disc: 2 1. If I told you that Whitney Houston & George Michael 2. Fine 3. My love is your love 4. It's not right but it's okay 5. Heartbreak hotel 6. Step by step 7. Queen of the night Cj Mackintosh mix 8. I'm every woman 9. Love will save the day 10. I'm your baby tonight 11. So emotional 12. I wanna dance with somebody (who loves me) 13. How will I know 14. I will always love you Hex Hector mi 15. Greatest love of all Club 69 mix 16. It's not right but it's okay Thunderpuss mix 17. I'm your baby tonight Dronez mix

Whitney Houston – I Will Always Love You LIVE

Saving All My Life For You

The Greatest Love Of All

Whitney Houston, George Michael – If I Told You That

(Whitney Houston – One Moment In Time – (Live at Grammy, 1989

Whitney Houston – Run To You