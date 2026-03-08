השיר הוא בלדה רכה ואינטימית שנכתבה ומבוצעת על ידי מאיה לוי ויובל גז, .צמד יוצרות צעירות שנפגשו בלימודיהן בבית הספר למוזיקה רימון. הבלדה מבטאת כמיהה נאיבית-עדינה לאהבה, ומציירת מצב רגשי של המתנה למפגש עם אדם שעדיין לא נכנס לחיים – אך כבר קיים בדמיון ובתקווה.

זהו שיר שמדבר על רגע מוכר להרבה אנשים: הרגע שבו אנחנו עדיין לבד – אבל מאמינים שמישהו נמצא "בצד השני”.

השיר מתפתח בצורה הדרגתית – בתים אינטימיים ושקטים, פזמון שמתעצם רגשית, הרמוניות קוליות שמדגישות את תחושת החלום והציפייה.

"זר פרחים / ואנשים יפים / מחייכים / יש פרפרים בבטן” – התמונות הן קלישאות רומנטיות במודע – פרחים, חיוכים, פרפרים בבטן.

דווקא הפשטות שלהן מדגישה את התמימות של הדוברת, שמדמיינת את רגע האהבה המושלם. לעומת זאת, מיד לאחר מכן מופיעה תחושת בדידות – "ואני בין רחובות צרים / מחכה לתור הבא” העולם מלא אנשים ואפשרויות – אבל הדוברת עדיין לבד.

"זיכרונות / נעלתי בכספת” – הדימוי של כספת מרמז על ניסיון להגן על עצמך מפני כאב. אבל מיד מגיעה ההכרה "אבל מה שלא אומרים בקול / שואלים בלב בשקט” – האמת הרגשית קיימת גם כשהיא מודחקת. זה מחבר לפזמון המציב את השאלה הקיומית של השיר: "איך מתוך הלבד מוצאים אותך?”. זו אינה רק שאלה רומנטית אלא שאלה קיומית על מפגש בין שני אנשים בעולם גדול. השורה: "איך תמצא אותי תחת העננה השחורה?” מוסיפה ממד של עצבות או משבר אישי. האהבה נתפסת כמשהו שיכול להוציא את הדוברת מן הצל.

החלק האחרון הוא מונולוג של אהבה לאדם שעוד לא הגיע – "יום אחד יהיה לי שיר שלי / בשבילך אהובי”. השיר עצמו הוא בעצם המתנה לאותו אדם עתידי. השורה "העין לא רואה אבל הלב שומע” מבטאת מוטיב מוכר של אינטואיציה רגשית – האהבה קיימת לפני שהיא מתממשת במציאות.

נקודות חולשה: שימוש בדימויים שחוקים – פרפרים בבטן, זר פרחים , השיר נשען בעיקר על חזרות ולא מתפתח מאוד מבחינה רעיונית. הטקסט לא מתוחכם במיוחד, אבל הוא אמיתי.

היתרון הגדול של השיר הוא שירת הדואט: ההרמוניה בין הקולות יוצרת תחושה של שיחה פנימית, יש תחושה ששתי הזמרות מייצגות שני צדדים של אותו רגש. הצליל נקי ועדין – מה שמתאים מאוד לטקסט הפשוט והישיר.

הכוח שלו נמצא פחות בתחכום לשוני ויותר בפשטות, כנות והרמוניה קולית נעימה.

YUV&MAYU שיר שלי בשבילך

זר פרחים

ואנשים יפים

מחייכים

יש פרפרים בבטן

ואני בין

רחובות צרים

מחכה לתור הבא

איך מתוך הלבד

מוצאים אותך?

איך תמצא אותי

תחת העננה השחורה?

ונתחיל מהתחלה

מספרים שככה מתגברים

זכרונות

נעלתי בכספת

אבל מה שלא אומרים בקול

שואלים בלב בשקט

איך מתוך הלבד

מוצאים אותך?

איך תמצא אותי

תחת העננה השחורה?

ונתחיל מהתחלה

ויום אחד יהיה לי שיר שלי

בשבילך אהובי

אתה שמחכה כבר

להציל אותי

ואפילו לא יודע

שאני מחכה בצד השני

בשבילך אהובי

העין לא רואה

אבל הלב שומע

אותך מעכשיו

קורא לי

כל מקום שאני עוברת

אני מדמיינת

אותך

עד לרגע שתגיע

ותיקח אותי

תיקח אותי איתך

ויום אחד יהיה לי שיר שלי

יום אחד יהיה לי שיר שלי

ואני מחכה בצד השני

בשבילך אהובי

העין לא רואה אבל הלב שומע אותך

מעכשיו

יום אחד יהיה לי שיר שלי

בשבילך אהובי

אתה שמחכה כבר להציל אותי

ואפילו לא יודע

שאני מחכה בצד השני

בשבילך אהובי

העין לא רואה אבל

הלב שומע

הלב שומע

הלב שומע

אותך מעכשיו

