98 – זהו הציון הממוצע הגבוה ביותר שהוענק לאלבום מוסיקה בשנת 2020 לפי אתר הביקורות "מטאקריטיק" (Metacritic). קיבלה אותו הזמרת-יוצרת פיונה אפל על אלבומה Fetch The Bolt Cutter. מבקר הלוס אנג'לס טיימס: "תוצאת הריחוק החברתי של אפל היא האינטימיות המדהימה של החומר כאן – טקסט עשיר שנוצר בתקופת הסגר. מבני השיר יחודיים, מלאי עצירות פתאומיות ושינויי קצב מתמשכים, היגיון שרק היא יכלה להסביר, מה שמאלץ אותך להקשיב באותה תשומת לב כאילו חבר יקר מכופף את אוזנך.

מבקר הגרדיאן: "התוצאה לא נשמעת כמו אלבום רגיל אלא כמו התפרצות פתאומית מפוארת ארוכות, רצון דחוף להישמע" . מבקר ה"סלנט מגזין": ברמה המוסיקלית גרידא, זהו ניסוי נועז בפופ, אוסף שירים בואפל מותחת את כישרונותיה לכיוונים חדשים והרפתקניים. … Fetch the Bolt Cutters הוא המאמץ המתוזמן והנצחי ביותר של אפל עד כה".

מבקר הניו-יורק טיימס: “Fetch the Bolt Cutters” הוא אלבום נועז המיג דרך יצירה חדשה, מנפץ את מבני שיר הפופ שביססו אותה פעם. אני שומע חופש. . זו לא רק האומנות הפרועה של כל שיר. זה גם שהיא חסרת פחד ממה שהיא עושה: עם צלילים, עם מבנים, עם הציפיות של אנשים".

אלבום השנה 2020 Fetch The Bolt Cutter של פיונה אפל