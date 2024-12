ארקטיק מאנקיז I Wanna Be Yours

המילים לקינת הכמיהה הזו, המלאה בתשוקה, נלקחו משירו של ג'ון קופר קלארק בעל אותו השם, שנכתב במקור בסגנון פואטי פשוט ורומנטי. הארקטיק מאנקיז (Arctic Monkeys) עיבדו את השיר לבלדה מוזיקלית עם עושר רגשי וגוון אינטימי. הם שמרו על הפשטות של הטקסט, מה שמעניק לשיר אופי כן ונוגע ללב. הארקטיק מאנקיז הפכו את הטקסט המקורי לשיר עם עיבוד מינימליסטי ומלנכולי. השימוש בגיטרות עדינות ובקצב איטי מעניק לשיר אווירה חושנית ואינטימית, שמתאימה באופן מושלם למסרים הרומנטיים שבשיר.

הטקסט מביע מסר של אהבה טוטאלית וחסרת גבולות, שבו הדובר מוכן להיות כל מה שבן/בת הזוג זקוקים לו. הפשטות שבמסר הזה הופכת אותו למשהו שכל אחד יכול להתחבר אליו.

השיר מכיל ביטויים יומיומיים ומטאפורות פשוטות כמו “אני רוצה להיות שואב האבק שלך” ו”אני רוצה להיות מעיל הגשם שלך”. המילים האלו יוצרות שילוב בין רומנטיקה כנה לבין נימה קלילה של הומור, שמייחדת אותו משירי אהבה מסורתיים.

הסולן אלכס טרנר הסביר ל-NME שזו הייתה השראה עצומה עבורו ככותב מילים להקשיב בזמנו לשיר: "הייתי נער טיפוסי , מנסה להיות מגניב ולא מתעניין, והמורה המשיך לקרוא את 'I Wanna Be Yours', הוא נזכר. "זה גרם לאוזניים שלי להזדקף בכיתה, כי זה לא היה דומה לשום דבר ששמעתי, במיוחד בשיעור הזה"

זה היה השיר הראשון שה-Monkeys הקליטו אי פעם עם מכונת תופים. המפיק ג'יימס פורד אמר ל-NME: "זה העניין, בתקליט האחרון ניסינו לעשות משהו מסוג 'להקה בחדר', בקושי שימוש במחשבים. היה הרבה להקליט. הלהקה רצתה לדחוף דברים ולעשות משהו אחר אז כדי להעביר את זה הלאה ולגרום לזה להישמע שונה ,היינו מאוד פתוחים להשתמש בקטעים של מקלדות או מכונות תופים, או מה שעבד עבור השיר. ברור שזה עדיין היה צריך להתחבר אליהם ולהרגיש כמוהם, אבל…"

הסולן, אלכס טרנר שינה מילים והוסיף אחת מהשורות שלו: "סודות שהחזקתי בלבי. קשה יותר להסתיר ממה שחשבתי". המשורר קלארק אמר ל-NME שהוא מצפה לכמה שינויים. "אני חושב שזה נהדר, זה מה שאנשים עושים עם שירים", אמר. "יש מסורת עם זה. במיוחד מספר כזה, כי הוא זועק לעדכון כי הוא משתמש בשמות מותגים. אפשר היה לצפות שהוא יהיה קצת מעודכן, בערך באותו אופן שבו סינטרה עשוי להשתמש בהשוואות שונות לשיר כמו 'You're The Top' מאת קול פורטר."

השיר הפך לאחד השירים האהובים של ה-הארקטיק מאנקיז, למרות שהוא לא היה סינגל בולט. הוא זכה לפופולריות רבה ברשתות חברתיות, בעיקר בקרב מעריצים שמתייחסים אליו כאל המנון של אהבה כנה ופשוטה.

השילוב של טקסט פואטי, עיבוד מוזיקלי מיוחד ואווירה אינטימית הופך את I Wanna Be Yours ליצירה ייחודית ומרגשת שממשיכה לרגש מאזינים מכל רחבי העולם.

*** למטה גרסה של של רדבנד ואודיה לשיר

השיר מתוך האלבום Am שיצא ב-2013

ארקטיק מאנקיז פייסבוק

Arctic Monkeys – I wanna be yours Live





I wanna be your vacuum cleaner

Breathin' in your dust

I wanna be your Ford Cortina

I will never rust

If you like your coffee hot

Let me be your coffee pot

You call the shots, babe

I just wanna be yours

Secrets I have held in my heart

Are harder to hide than I thought

Maybe I just wanna be yours

I wanna be yours

I wanna be yours/ Wanna be yours

Wanna be yours/ Wanna be yours

Let me be your 'leccy meter

And I'll never run out

Let me be the portable heater

That you'll get cold without

I wanna be your setting lotion (wanna be)

Hold your hair in deep devotion (how deep?)

At least as deep as the Pacific Ocean

I wanna be yours

Secrets I have held in my heart

Are harder to hide than I thought

Maybe I just wanna be yours

I wanna be yours

I wanna be yours/ Wanna be yours/ Wanna be yours

Wanna be yours/ Wanna be yours/ Wanna be yours

Wanna be yours/ Wanna be yours

(Wanna be yours)

Wanna be your vacuum cleaner (wanna be yours)

Breathin' in your dust (wanna be yours)

I wanna be your Ford Cortina (wanna be yours)

I will never rust (wanna be yours)

I just wanna be yours (wanna be yours)

I just wanna be yours (wanna be yours)

I just wanna be yours (wanna be yours)