Tiny Desk Concerts היא סדרת וידיאו של קונצרטים לייב בהנחיית NPR Music, שבה התארחו בונו והאדג' מלהקת U2.השניים הזמינו מקהלת נוער מבית הספר לאמנויות "דיוק אלינגטון" בוושינגטון הבירה להצטרף אליהם. במהלך החזרות, בונו אמר לתלמידים לחשוב על "יום יפה" כעל סוג של שירת "אחרי שתייה" שאתה שואג עם חברים לאחר שיצאת מהבר. לאחר מכן הוא הבין במהירות שאף אחד מהם אינו מבוגר מספיק כדי לשתות.

ללא הבסיסט אדם קלייטון והמתופף לארי מולן ג'וניור, בונו והאדג' עשו את הדרך מאירלנד לארצות הברית במיוחד עבור ה-Tiny Desk, והגיעו לוושינגטון לאחר חמישה ימים של חזרות בדירתו של בונו בניו יורק. בהופעה, הם ביצעו ארבעה שירים, כולל גרסה מרגשת מאוד של "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of", שנכתב עבור זמר INXS המנוח מייקל האצ'נס, וגרסה מחודשת של "Walk On", שלדבריו בונו נוצרה בהשראת תושבי אוקראינה והוקדש להם.

SET LIST



"Beautiful Day" "In a Little While" "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of" "Walk On"

בונו והאדג' Tiny Desk Concert