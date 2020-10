זה האלבום הכי טהור, גולמי, הכי מהודק הכי רוקי שברוס ספרינגסטין עשה מזה זמן רב. בטח שהגיל לא קובע: מדובר בחבורה של בני 70 שעושים את המוסיקה הזו.

Letter to You הוא הראשון של ספרינגסטין עם להקת הליווי הקבועה שלו E Street Band מאז High Hopes של 2014. האלבום מונע על ידי הצליל האולטימטיבי של הלהקה האגדית. אלבום האולפן ה – 20 הוקלט באולפן הביתי שלו בניו ג'רזי. ספרינגסטין מתמודד בין השאר עם בעיות הנוגעות לגילו – תמותה והזדקנות.

"מכתב אליך" כולל תשעה שירים של ספרינגסטין שנכתבו לאחרונה, וכן הקלטות חדשות של שלושה מהלחנים האגדיים שלו משנות השבעים, אך שלא פורסמו עד כה "ג'ייני זקוקה ליורה" (“Janey Needs a Shooter”), "אם הייתי הכומר" (“If I Was the Priest”) ו"שיר ליתומים" (“Song for Orphans”). אכן: גם רוב שאר השירים נשמעים כמו קטעים מהאלבומים הראשונים של ספרינגסטין, למרות הביצועים המעודכנים וההפקה המודרנית של רון אנילו.

לספרינגסטין מצטרפים ב- Letter To You רוי ביטן, נילס לופגרן, פאטי סיאלפה, גארי טאלנט, סטיבי ואן זנדט, מקס וויינברג, צ'רלי ג'ורדנו וג'ייק קלמונס. האלבום הופק על ידי רון אנילו (Ron Aniello) וברוס ספרינגסטין. רבים מהשירים הולחנו במהירות על ידי ספרינגסטין, ואז הוקלטו בחמישה ימים עם להקת E Street. זו הפעם הראשונה שהקבוצה עשתה כל כך הרבה מוזיקה בהקלטה חיה באולפן מאז שנות ה -80. זה אלבום מאוד רגשי. הצליל של להקת E Street Band נשמע שידור חי באולפן, וללא אובר-דאבינג.

ספרינגסטין בן ה -71 נשמע כמי שמסכם את פרק חיים. השירים נשמעים בשלים, קשיחים ואצילים כמו בסאשן של ההזדמנות האחרונה. זוהי המיומנת של כתיבת הבלדה השורשית, המחזירה לספרינגסטין של The River, ממש כמו שלושת השירים שנכתבו בתחילת שנות ה -70 ומשדרים סוג של מיתולוגיה אמריקאית קלאסית שהייתה לחם וחמאה לספרינגסטין כשעוד הגיש מועמדות לתפקיד הבוס.

עם זאת, זה מתחיל בחגיגיות כשספרינגסטין לוחש-שר את השורה הראשונה ב"דקה אחת אתה כאן" – "רכבת שחורה גדולה יורדת על המסילה", שיר שמעורר בבלוז קאנטרי והפולק, את מטפורת המוות. האלבום נעשה לפני הקורונה, אך לעיתים הוא נשמע תוצר של המגפה.

תקשיבו לשיר המלהיב If I Was The Priest כשישו, מריה ורוח הקודש מעוצבים מחדש כתושבי עיר עמוסה בקריקטורות מערביות; ו- Song For Orphans, הימנון פולק רוק המהדהד את הצליל של בוב דילן, על אומה חסרת סיכוי.

זה לא טיול נוסטלגי טהור. גם House Of Thousand Guitars וגם Rainmaker משדרים צילומים של 'הליצן הפושע' בבית הלבן, ו- Letter To You הוא שיר צעיר ברוחו כמו כל הרגעים הגאים ביותר של ספרינגסטין. ב- Letter to You, ספרינגסטין מתעמת עם המוות, משוחח עם רוחות רפאים והעבר מסתתר מאחורי כל צליל. אבל למרבה האירוניה הוא (העבר) לא נשמע כך חי ואותנטי כמו עכשיו, באלבום הזה.

Letter to You מסתיים בצורה מהורהרת כפי שהוא מתחיל בתקווה של "אני אראה אותך בחלומות שלי" ובהצהרה "המוות הוא לא הסוף"

כמו שיר הפתיחה "דקה אחת אתה כאן", האלבום משקף בצורה מלנכולית את יצירתו של ספרינגסטין. ההשלמה שלו עם העבר ועם המוות מסתכמת בשורה אחת – "I'm alive!" בשיר "Ghosts", ובאלבום הלהקה המסעיר הזה, ספרינגסטין אכן חי מאוד.

Bruce Springsteen – Letter To You