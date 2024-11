אחד השירים המוכרים והאהובים ביותר של ג'ון לנון, "Jealous Guy" ראה אור לראשונה באלבומו Imagine משנת 1971, לפני שגרסת "רוקסי מיוזיק" שיצאה בפברואר 1981 כמחווה ל אקס ביטל שנרצח אז הפכה את השיר ללהיט ענק.

לנון מתעמת עם עצמו בשיר הזה. הוא שר על התקפי הקנאה ששלטו בו. באותה תקופה הוא היה נשוי ליוקו אונו, שמאמינה שהקנאה שמתאר לנון אינה מינית, אלא יותר תחושה מופרכת של חוסר התאמה. "הוא קינא בעובדה שהייתה לי שפה אחרת בראש, יפנית, שהוא לא יכול לחלוק איתי", אמרה ב-1998. "זה היה כמעט ברמה מאוד מושגית, רוחנית, לא פיזית"

השיר עבר גלגולים: הוא החל את חייו בתקופה שהביטלס למדו מדיטציה טרנסנדנטלית עם המהרישי מאהש יוגי ברישיקש, הודו, באביב 1968. גם לנון וגם מקרטני הלחינו שירים בהשראת הרצאה שנשא המהרישי על עמדתם של בני האדם כבני אמא טבע. “Mother Nature’s Son” של פול הוא אחד מהרגעים היותר עדינים של "האלבום הלבן", בעוד שג'ון כתב את "Child Of Nature", שיר שהתחיל בדרך לרישיקש, הפך למנגינה המוכרת למיליונים כ“Jealous Guy”

הביטלס הקליטו דמו של השיר במאי 1968 כהכנה לקראת הכללתו ב"האלבום הלבן". זה היה ביצוע עדין, עם מנדולינה שמוסיפה ליצירה ניחוח ים תיכוני. מכל סיבה שהיא השיר לא הגיע לאלבום; לנון הציג אותו מחדש במהלך מפגשי ה-Get Back בינואר 1969. השיר השתנה, ונקרא "בדרך למרקש" שג'ון וג'ורג' ניסו להקליט בחזרות לקראת Get Back של הביטלס , כשהם התקרבו להופעה הפומבית האחרונה שלהם ביחד, על גג משרדי אפל בלונדון.

השיר הוקלט באולפן בן שמונה רצועות שג'ון בנה ב-Tittenhurst Park, ליד אסקוט, ב-24 במאי 1971. מספר מוזיקאים בולטים תרמו להקלטה, ביניהם מוזיקאי הסשן המבוקש ניקי הופקינס, שניגן פסנתר בעל גוון גוספל "הנגינה של ניקי הופקינס ב'Jealous Guy' היא כל כך מלודית ויפה שהיא עדיין גורמת לכולם לבכות, אפילו עכשיו". אמרה עליו יוקו אונו. כמעט חודש וחצי לאחר הסשן הזהי, נוספו כלי מיתר על ידי חברי התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק .

לאחר יציאת השיר , ג'ון לנון הסביר: "כשאתה מאוהב במישהו, אתה נוטה לקנא ולרצות להחזיק בו ולהחזיק אותו ב-100 אחוז, מה שכן. מבחינה אינטלקטואלית, חשבתי שבעלות על אדם היא פסולה. אבל אני אוהב את יוקו, אני לא רוצה לחנוק אותה כילד, אני חושב שברגע שאתה מוצא את זה, אתה רוצה להיאחז בתחושה עד שאתה מגיע לאובדנה".

ב-1981 רוקסי מיוזיק הקליטה את זה כמחווה ללנון, שנרצח ב-8 בדצמבר 1980. הגרסה שלהם הגיעה למקום הראשון בבריטניה. להקת רבות אחרות כיסו את השיר, כולל The Faces ו- The Black Crowes. הקשיבו לגרסת רוג'ר טיילור, מתופף קווין בוידיאו למטה בליווי הפסנתרן ג'ולס הולנד.

ג'ון לנון Jealous Guy

Roxy Music – Jealous Guy

Roger Taylor & Jools Holland – Jealous Guy

I was dreaming of the past

And my heart was beating fast

I began to lose control

I began to lose control

I didn't mean to hurt you

I'm sorry that I made you cry

Oh no, I didn't want to hurt you

I'm just a jealous guy

I was feeling insecure

You might not love me anymore

I was shivering inside

I was shivering inside

I didn't mean to hurt you

I'm sorry that I made you cry

Oh no, I didn't want to hurt you

I'm just a jealous guy

I didn't mean to hurt you

I'm sorry that I made you cry

Oh no, I didn't want to hurt you

I'm just a jealous guy

I was trying to catch your eyes

Thought that you was trying to hide

I was swallowing my pain

I was swallowing my pain

I didn't mean to hurt you

I'm sorry that I made you cry

Oh no, I didn't want to hurt you

I'm just a jealous guy

I'm just a jealous guy

I'm just a jealous guy

חלמתי על העבר/ והלב שלי דפק במהירות

התחלתי לאבד שליטה/ התחלתי לאבד שליטה

לא התכוונתי לפגוע בך/ אני מצטער שגרמתי לך לבכות

הו לא, לא רציתי לפגוע בך/ אני פשוט בחור קנאי

הרגשתי חוסר ביטחון/ אולי את לא אוהבת אותי יותר

רעדתי בפנים/ רעדתי בפנים

לא התכוונתי לפגוע בך/ אני מצטער שגרמתי לך לבכות

הו לא, לא רציתי לפגוע בך/ אני פשוט בחור קנאי

לא התכוונתי לפגוע בך/ אני מצטער שגרמתי לך לבכות

הו לא, לא רציתי לפגוע בך/ אני פשוט בחור קנאי

ניסיתי לתפוס את עיניך/ חשבתי שאתה מנסה להסתיר

בלעתי את הכאב שלי/ בלעתי את הכאב שלי

לא התכוונתי לפגוע בך/ אני מצטער שגרמתי לך לבכות

הו לא, לא רציתי לפגוע בך

אני פשוט בחור קנאי/ אני פשוט בחור קנאי

אני פשוט בחור קנאי