ג'ון מאייל (John Mayall) מחלוצי הבלוז הבריטי מת בגיל 90

ג'ון מאייל (John Mayall) מולטי-אינסטרומנליסט (פסנתר, אורגן, גיטרה, מפוחית) בעל קריירה מוזיקלית של יותר משישים שנה הלך לעולמו בגיל 90. מאייל מת בביתו בקליפורניה שני מוקף במשפחתו.

מיק ג'אגר סולן להקת הרולינג סטונס הכתיר אותו כ"חלוץ הגדול של הבלוז הבריטי".

קלפטון פרסם סרטון בו הוא מודה למאייל על שעודד אותו כשרצה לפרוש מהמוזיקה כנער לפני שהצטרף ללהקה שלו.

"למדתי ממנו את כל מה שאני באמת צריך להמשיך היום מבחינת טכניקה, ורצון לנגן, סוג המוזיקה שאני אוהב לנגן. הוא היה המנטור שלי, וגם שימש כאב מחליף, הוא לימד אותי את כל מה שאני באמת יודע ונתן לי את האומץ וההתלהבות לבטא את עצמי ללא פחד וללא גבול".

מאייל שהופיע בפסטיבל הג'אז בקיסריה ב-2010, נולד ב-29 בנובמבר 1933, ונחשב לאחד מחלוצי הבלוז הבריטי. מאייל ידוע בעיקר בזכות להקתו ה-Bluesbreakers, שדרכה עברו כמה מהגיטריסטים המפורסמים ביותר בעולם הבלוז והרוק, כמו אריק קלפטון, מיק טיילור ופיטר גרין.

מאייל הוציא עשרות אלבומים לאורך השנים. הסגנון המוזיקלי שלו משלב אלמנטים של בלוז, ג’אז ורוק. בין האלבומים הידועים שלו ניתן למצוא את “Blues Breakers with Eric Clapton” שיצא ב-1966, שנחשב לאחד מאלבומי הבלוז המשפיעים ביותר של כל הזמנים.

המוזיקה של מאייל מאופיינת בנגינת מפוחית חזקה, פסנתר וגיטרה, והיא כוללת גם שירה רגשית וטקסטים שעוסקים בחוויות החיים ובסיפורים אישיים. הצליל של ה-Bluesbreakers מאופיין בשילוב של גיטרת בלוז חזקה וצליל רית’ם סקשן קשיח, מה שהשפיע רבות על התפתחות מוזיקת הבלוז והרוק בשנות ה-60 וה-70.

אריק קלפטון אמר פעם: "ג'ון מאייל למעשה ניהל בית ספר נהדר להפליא למוזיקאים."

כמנטור, מאייל הנהיג משמעת קפדנית בלהקתו. הוא פיטר ללא רחמים חברי להקה שלדעתו לא עמדו בסטנדרטים המדויקים שלו.

John Mayall & The Bluesbreakers with Gary Moore – So Many Roads

