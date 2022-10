ג'וני מיטשל My Old Man

שיר נהדר על אישה שאוהבת את הגבר שלה ואת כל הדרכים שבהן הוא דואג לה. זה לא על זקן רק סלנג של "הבחור שלי". ג'וני מיטשל כתבה את השיר על פנטזיה של ביתיות שמזכירה את מערכת היחסים שלה עם גרהם נאש, שהסתיימה בזמן שג'וני הייתה בטיול לאירופה, לאחר ההודעה שלה שהיא פורשת מהופעה פומבית.

במהלך הטיול היא שלחה לו מברק עם המשפט, "אם אתה מחזיק חול חזק מדי ביד שלך הוא יעבור לך בין האצבעות". לאחר מכן הם נשארו חברים, אבל היא כבר לא התעניינה בסיכוי להינשא לגראהם.

בשיר יש וידוי אישי בו הם מצהירים שהאהבה שלהם שייכת להם, היא אמיתית ואינה צריכה דבר ואינה תלויה בדבר כדי להיות מה שהיא. יש בוידוי מחאה קטנה שעניינה הפרטיות.פיסת הנייר הזאת הנקראת בשפה היומיומית "piece of paper", נתפסת בתרבות שלנו כדבר משמעותי הרבה יותר מפיסת נייר שיכולה להתעופף ברוח.

מצד שני: למי מותר ולמי אסור להנפיק פיסת נייר כזאת, ומאיפה הגיעו החוקים האלו? חוקים ואהבה לא הולכים יד ביד.

מצד שני היא תלויה באיש שלה, אבל היא בוחרת במה להיות תלויה, במה להיאחז, ולמי להודות. אולי העצב, הבלוז שהוא יכול להרחיק ממנה, הוא בגלל הממסד ופיסות הנייר שלו? יש כאן שני אנשים שמבינים זה את זה, נשענים, משתנים ומחייכים כל הדרך לחופה

פולק מיוסיק של יוצרת מקורית שידעה לתרגם את זרם מחשבותיה למנגינה מופלאה, שמושרת טהור-טהור-טהור.

My old man

He's a singer in the park

He's a walker in the rain

He's a dancer in the dark

We don't need no piece of paper

From the city hall

Keeping us tied and true

My old man

Keeping away my blues

He's my sunshine in the morning

He's my fireworks at the end of the day

He's the warmest chord I ever heard

Play that warm chord, play and stay baby

We don't need no piece of paper

From the city hall

Keeping us tied and true

My old man

Keeping away my blues

But when he's gone

Me and them lonesome blues collide

The bed's too big

The frying pan's too wide

Then he comes home

And he takes me in his loving arms

And he tells me all his troubles

And he tells me all my charms

We don't need no piece of paper

From the city hall

Keeping us tied and true

No, my old man

Keeping away my blues

But when he's gone

Me and them lonesome blues collide

The bed's too big

The frying pan's too wide

My old man

He's a singer in the park

He's a walker in the rain

He's a dancer in the dark

We don't need no piece of paper

From the city hall

Keeping us tied and true

No, my old man

Keeping away my lonesome blues