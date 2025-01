גנט רושי, הפסנתרן האלבני, במפגש עם החלילן מתן קליין

אני מחפש מפגשים כאלה – מהסוג הנדיר, שמתרחשים מחוץ לאפיקי המיינסטרים. הפסנתרן, אמן האקורדיון והמלחין האלבני, גנט רושי (Gent Rushi), מוזיקאי מוביל בסצנת הג׳אז הבלקנית, הגיח לביקור קצר מטירנה לישראל להופעה מיוחדת במועדון "שבלול" בהרכב רביעייה, שכלל שלישיית מוזיקאים ישראלים מהשורה הראשונה בהובלת מתן קליין בחליל, אברי בורוכוב בקונטרבס ורועי אוליאל בתופים.

הקשר בין רושי למתן קליין נרקם לפני מספר שנים, כאשר הם נפגשו לנגן יחד בפסטיבלים בבלקן. בין השניים נוצר חיבור חזק שהביא את רושי לבקר בישראל ולהתוודע ליצירה המוזיקלית המקומית.

ג'נטיאן "ג'נט" רושי הוא מוזיקאי ג'אז אלבני בולט, שנודע על כישוריו לא רק כפסנתרן ואקורדיוניסט, אלא גם על תרומתו כמלחין, מעבד ומנהיג להקה. למעשה, הוא דמות מובילה בסצנת הג'אז האלבנית, ומילא תפקיד משמעותי בהתפתחותה. רושי היה שותף להקמת המחלקה לג'אז באוניברסיטה לאמנויות בטירנה, שם הוא משמש כפרופסור הג'אז הראשון של המוסד, ומתמסר לחינוך והדרכה של מוזיקאי ג'אז מתפתחים באלבניה. הוא יצר חיבורים בין ג'אז לבין שירי עם מסורתיים, במטרה להפוך את המוזיקה לכלי לחיבור בין תרבויות​.

כמנהל האמנותית של "פסטיבל הג'אז באלבניה" ו"מופע הג'אז הבלקני", רושי היה גורם מרכזי בקידום מוזיקת ​​הג'אז בתוך אלבניה וברחבי אזור הבלקן. לאורך הקריירה שלו, הוא שיתף פעולה עם אמני ג'אז אלבנים ובינלאומיים רבים, והופיע בפסטיבלי ג'אז שונים ברחבי אירופה ואסיה. בנוסף להופעותיו, רושי הלחין מוזיקה לקולנוע ולתיאטרון, ועיבד למעלה מ-6,000 שירים המשתרעים על מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים.

בהופעה בשבלול גילינו משהו מיכולותיו, במעין מסע מוזיקלי שחיבר בין ג'אז, מוסיקת עם ומוסיקה ישראלית.

ההרכב ביצע יצירות מקוריות של רושי ושל מתן קליין, יצירות ישראליות ("הן אפשר", של חפר-זהבי ו"ריקוד ההוביטים" של שם טוב לוי) לצד עיבודים ייחודיים ליצירות בלקניות ולשירים מוכרים המושפעים מסגנונות האזור. זה היה מופע טעימות של פיוז'נים ייחודיים בין הפסנתרן וההרכב הישראלי.

מפגש של נגני ג’אז שמעולם לא ניגנו יחד הוא חוויה ייחודית בזכות האופי האימפרוביזציוני והחופשי של הנגינה. למרות שאין ביניהם היכרות מוקדמת, נגני ג’אז חולקים שפה מוזיקלית משותפת המבוססת על מבנים הרמוניים, מקצבים וסולמות מוכרים. זה מאפשר להם “לדבר” זה עם זה דרך המוזיקה, גם אם מעולם לא נפגשו, וזה מה שהתרחש במפגש האלבני-ישראלי ב"שבלול".

נ.ב מוסיקה באשר היא זקוקה לתאורה דינמית. בהופעה הנ"ל הנגנים נשארו לכל אורכה בתאורה סטאטית, מה שגרע במפורש מהתוצאה הסופית.

מתן קליין – חליל אברי בורוכוב – בס רועי אוליאל – תופים גנט רושי (אלבניה) – פסנתר, אקורדיון

Set List

1 – As Beautiful As Red Grapes (Rrush I kuq I Bukur’o)

2 – Sweet Stability

3 – Route Dance

4 – Windows

5 – Partridges Twittered In The Water (Fërfëlloi Thëllënza N’Ujë)

6 – Osman Taka’s Blues

7 – Hen Efshar

8 – Tirana’s Dance

9 – The Hobbit Dance

גנט רוש הפסנתרן האלבני במפגש עם החלילן מתן קליין

גנט רושי פייסבוק