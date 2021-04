ג'סטין ביבר Peaches עם דניאל סיזר וגיבון

ויראלי ברשתות החברתיות. סינגל שביעי במקום 1 בבילבורד. ג'סטין ביבר שיתף גרסה חיה של הראפ-ר.נ.ב הזה באינסטגרם לאחר שנודעה הידיעה על ההישג. הסינגל מתוך הפרויקט ‘Justice’ מגיע יחד עם קליפ תוסס. ושיר הודיה לאזורים שונים בארה"ב, כשג'ורג'יה והאפרסקים המפורסמים שלה מהווים את התמונה המרכזית.

במהלך השבוע הראשון לצאתו היו לשיר -30.6 מיליון האזנות בסטרימינג, מכירות של 16,000 עותקים והוא הגיע לכ-12 מיליון מאזינים ברדיו.

שיר קיץ מתקתק בקצב mid-tempo. ביבר מחיל עליו את הפסקול הבהיר והגמיש שלו, מתחיל ראשון, ומשאיר מקום לדניאל סיזר ולגיבון לקחת כל אחד משפט משלו עם הבריטונים החמים שלהם. מבחינתם הישג גדול. שניהם בפעם הראשונה בטופ 1.

I got my peaches out in Georgia (Oh, yeah, shit)/ I get my weed from California (That’s that shit) I took my chick up to the North, yeah (Bad-ass bitch)/ I get my light right from the source, yeah (Yeah, that’s it)/ And I see you, the way I breathe you in. It’s the texture of your skin/ I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go, oh. And I say, oh, there’s nothing like your touch/ It’s the way you lift me up. Yeah, and I’ll be right here with you ‘til the end of time