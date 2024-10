הקולות הגבוהים שרים יחסים בצרה. הוא מודה שהוא נעלם לה, שאין סיכוי לנסות לאהוב מישהו בימים אלה של כאב רב. וגם: שניהם יודעים, שלעולם לא תשתנה, אז למה לסחוב הלאה. רועי אביטל את יוני שרוני גייסו את נינט טייב להוסיף קול להרמוניה שלהם במסגרת הקונספט של אלבום שיתופי פעולה עם אמנים שונים שיוצא השבוע.

הצליל הדאנס-אלקטרוני-פאנקי הוא הפקה מלוטשת שפניה בצדק לשוק העולמי. זוהי מוזיקת פופ עכשווית מרתקת, המתאימה לטרנדים של קהל המאזינים ב-2024. יש כאן שילוב של השפעות וסגנונות מ R&B, דאנס ומוזיקה אלקטרונית. ההפקה המהוקצעת של הסאונד היא ה"סיפור" של ההרכב הזה עם הקפדה על דינמיקה משתנה ושילוב של כלים חיים יחד עם כלים דיגיטליים וקולות, איזון נכון בין הווקל לכלים השונים ויצירת מיקס הרמוני עם דגש על גרוב ודינמיות. יופי.

**** יוני שרוני ורועי אביטל הם גארדן סיטי מובמנט, הרכב שהחל דרכו ב 2013, יוצאים עם האלבום השני שלהם Never on time שנוצר בצל מחלת הסרטן של יוני, בעיצומן של התמודדויות אישיות מורכבות, וגם שינויים במבנה הלהקה יואב סער שהיה הצלע השלישית עזב את הלהקה מתוך בחירה אישית.

יוני ורועי: "אנחנו מרגישים שבאלבום החדש, בהפקה ובכתיבה של 'Never On Time', הצלחנו להביא את עצמנו ולהעביר את חווית החיים שלנו בצורה הכי אותנטית וכנה. האלבום הזה הוא יומן, יומן הניצחונות והמאבקים שלנו, תיעוד של של החיבור שלנו לעולם, דרך המוזיקה, בייחוד עכשיו"

גרדן סיטי מובמנט עם נינט טייב Spinnin

When you said

That you can't go on

And its all too wrong

Yeah i claimed

All the things i’ve done

That i'm always gone

And it's too-

much pain these days

Tryin’ love someone

It's a cruel and vicious game

So why are we holding on?

Leave at your own unchosen speed

Guess I am not the one you need

We’re spinnin’

Lucky I got what I want

We’re spinnin’

Lucky I got what I want

Lucky I got what I want

When you said

That you can’t hold on

Though is nothing wrong

Did you think?

That you’re searching for

And you just too bored

And you can’t

Run from your past

Like you’re all alone

And we both know you’ll never change

So why are you leading me on?

Leave at your own unchosen speed

It’s true i'm not the one you need

We’re spinnin’

Lucky I got what I want

We’re spinnin’

Lucky I got what I want

Lucky I got what I want

Hey

Where you at?

You see a lion but you feel a cat

We both know what I’m talking about

You’re chasing night, after night, after night

I was trying to help, you were easy to led doing everything wrong

And thinking, you’re so strong,

Really?

Now is the time to let your fomo

A good night kiss

Shake it hear what I say in slow-mo

No word to miss

Stop spinning round, and round, and round, and round, and round it

You’re still a lucky one

We’re spinnin’

Lucky I got what I want

We’re spinnin’

Lucky I got what I want

Lucky I got what I want

