דה וויס ישראל 2026 יותר מופע בידור מאשר תחרות מוזיקלית מקצועית

איך זה שכל המנטורים החדשים לא הסתובבו למוסיקאי המוכשר היחיד בין המתמודדים, גבריאל פוטזניק ששר "סחרחורת" של טונה באינטרפרטציה נהדרת. לא שמעתי נימוק מעידן רייכל – היחיד בין המנטורים החדשים שממנו מצופה לספק הסברים מקצועיים. עדן בן זקן הסבירה שלא הסתובבה כי "רצתה לשמוע את השיר עצמו" ובמקום זאת שמעה "בועה אומנותית". למנטורית הזו כדאי להסביר שמהות קאבר טוב – שהוא מעניק לשיר זווית אומנותית שאינה קיימת בביצוע המקורי.

חזרתה של The Voice ישראל בשנת 2026, לאחר הפסקה של שבע שנים, מעמידה בפני ההפקה אתגר כפול: מצד אחד, לשמר את התדמית של תחרות שירה איכותית; מצד אחר, להחזיר את הקהל לעידן שבו תוכניות המוזיקה כבר אינן מוקד הצפייה המרכזי כפי שהיו לפני עשור. בחירת ארבעת המנטורים – נועה קירל, סטטיק, עדן בן זקן ועידן רייכל – משקפת יותר העדפה של שיקולי פופולריות מאשר ניסיון לאזן בין מקצועיות מוזיקלית לבין שיקולי רייטינג.

מהבחינה הזו קירל היא הבחירה השקופה ביותר בפאנל. היא מושכת קהל צעיר, נוכחותה ברשתות החברתיות עצומה, וכל הופעה או אמירה שלה זוכה לחשיפה. זהו ליהוק שמטרתו אינה רק מקצועית אלא גם מסחרית.

תוכניות ריאליטי נשענות לא מעט על הדינמיקה בין השופטים, ובהיבט הזה סטטיק הוא נכס. עדן בן זקן מייצגת ז'אנר מרכזי במוזיקה המיינסטרימית הישראלית של ימינו. נוכחותה מאזנת את הפאנל מבחינה סגנונית ומרחיבה את קהל היעד.

עידן רייכל הוא המנטור שאמור להעניק לפאנל את ממד העומק המוזיקלי. כמוזיקאי, מלחין, פסנתרן ומעבד, הוא מביא ניסיון רחב בעבודה עם זמרים, הרכבים וסגנונות מגוונים. הגישה שלו מתמקדת בדרך כלל בפרשנות, ברגש, בטקסט ובהקשבה, ולא רק בביצוע טכני. מבחינת תדמית, רייכל מוסיף אמינות אמנותית. הוא פחות מזוהה עם תרבות הריאליטי ויותר עם יצירה מוזיקלית ארוכת שנים, ולכן נוכחותו חיונית.

פאנל המנטורים מייצג בעיקר את המיינסטרים של העשור האחרון. אין בו נציג מובהק של הרוק הישראלי, הג'אז, המוזיקה הקלאסית או המוזיקה האלטרנטיבית. לכן ייתכן שמתמודדים המגיעים מעולמות אלה יקבלו פחות הכוונה ייעודית. אין בפאנל דמות שמזוהה עם הוראת פיתוח קול או עם הכשרה ווקאלית מקצועית, כפי שהיה לעיתים בגרסאות שונות של התוכנית בעולם.

בסופו של דבר, הצלחת הפאנל לא תיקבע רק לפי מידת הפופולריות של המנטורים, אלא לפי יכולתם להפוך את תפקיד "המנטור" למשמעותי באמת: לזהות כישרון, להוביל תהליך אמנותי, ולעזור למתמודדים לפתח קול אישי ולא רק לבצע היטב שירים. הבחירה צריכה להיות מקצועית לא פחות משהיא טלוויזיונית.

התוכנית הראשונה מאותתת שדה וויס ישראל 2026 פחות תחרות מוזיקלית מקצועית ויותר מופע בידור. המנטורים החדשים הם הכוכבים. כאשר הפאנל כולל כוכבי פופ בעלי נוכחות תקשורתית חזקה כמו נועה קירל וסטטיק, קל להבין מדוע ההפקה בונה חלק מהדרמה סביבם. הצופה מוזמן לא רק להתרשם מהמתמודדים, אלא גם ליהנות מהכימיה, מהוויכוחים ומהבחירות של המנטורים.

תגובות קצרות, מצחיקות או רגשיות. באות במקום הערות מקצועיות על טכניקת שירה, פרשנות, נשימה, הגשה או בחירת שיר. עבור צופים שמחפשים ללמוד משהו על שירה, התחושה היא שהבידור גובר על הניתוח המוזיקלי.

הטיעון הנגדי של מפיקי התוכנית – "דה וויס" מעולם לא הייתה אקדמיה למוזיקה. היא נועדה להיות תוכנית בפריים־טיים, ולכן עליה לשלב מוזיקה, דרמה, הומור וסיפורים אישיים. אם הייתה מתמקדת רק בביצועים ובהערות מקצועיות, ייתכן שהייתה מושכת קהל מצומצם יותר.

לכן, אפשר לסכם כך: נדמה כי פרק הפתיחה של "דה וויס ישראל 2026" משקף את מגמת הריאליטי העכשווית – פחות דגש על תחרות מוזיקלית טהורה ויותר על יצירת חוויית בידור שלמה. השירה עדיין מהווה את ליבת הפורמט, אך היא חולקת את מרכז הבמה עם אישיותם של המנטורים, הקצב הטלוויזיוני והניסיון לייצר רגעים זכירים ברשתות החברתיות. זו אינה בהכרח ירידה ברמה המוזיקלית, אלא שינוי במאזן בין מוזיקה לבין בידור.

נויה ערבה 24 – Vampire רייכל סבר כי היא צריכה להיות נאמנה לשורשיה התימניים. היא שרה נהדר באנגלית את הלהיט של אוליביה רודריגו, ואין כאן שום סתירה שהיא שרה נהדר גם את "אם ננעלו". היא רבת כישורי זמרה ועליה להדגים את כולם. הגישה של רייכל – טעות. ציון: 9

אלישבע גרינפלד 28 – EX'S And OH/S – "מגניבה", "תותחית" התפעמו המנטורים. רקדו, צרחו. לא קיבלנו שום נימוק מעניין במה היא מיוחדת, והיא מיוחדת בביצוע גרובי מדויק ומלא חיים של השיר המוכר מאל קינג ציון: 9

גבריאל פוטזניק 37 – "סחרחורת" – רייכל זיהה כי מדובר במוסיקאי פסנתרן, אבל לא נימק מדוע לא הסתובב לביצוע המצוין שלו ממש כמו ששאר המנטורים נשארו תקועים, היחידה שאהבה את העיבוד היתה נועה קירל בנימוק, שפוטזיק לקח את השיר למקום שלו, בעוד שבן זקן רצתה לשמוע את… "השיר עצמו" ציון: 9

רננה חובב 23 – "ניקח לנו יום" – אי אפשר ללא דמעות בתוכנית ריאליטי, ומי שסיפק אותן היה עידן רייכל שהתרגש עד שהפליג למשפט: "אני הייתי עוזב את כל מה שאני עושה היום בשביל לעבוד איתך". לא בטוח שהוא חותם על ההצהרה, אבל אני יכול להבין את ההתרגשות שלו. ציון: 9

איתי זוהר, 25 – "מה אם נתנשק" – סיפור חבריו, גלי וזיווי ברמן, שחזרו משבי החמאס העסיק יותר את המנטורים מאשר הביצוע עצמו לשירו של ארצי שהיה בינוני, אבל גם זה חלק ממהות הריאליטי.

דה וויס ישראל 2026 יותר מופע בידור מאשר תחרות מוזיקלית מקצועית

גבריאל פוזטניק – "סחרחורת"

רננה חובב – "ניקח לנו יום"

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