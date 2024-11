"מאה מיליון סיפורים/ ומאה מיליון שירים/ אני מרגישה טיפשה כשאני שרה/ אף אחד לא מקשיב לי/ אף אחד לא מקשיב/ אני מדברת עם כוכבים נופלים/ אבל הם תמיד טועים/ אני מרגישה טיפשה כשאני מתפללת/ אז למה אני מתפללת בכלל/ אם אף אחד לא מקשיב"

תוכלו לשמוע את השיר הזה של דמי לובאטו באודישנים רבים של זמרות בתוכניות ריאליטי. אצלנו זה קרה לאחרונה עם יובל רפאל בהכוכב הבא לאירוויזיון 2025.

הסיפור מאחורי השיר שהתפרסם ב-2020 (נכלל באלבומה Dancing with the Devil… the Art of Starting Over): דמי לובאטו נאבקה בבעיות נפשיות מאז שנות העשרה שלה. היא השתמשה בתרופות מרשם, קוקאין ואלכוהול כדי להקהות את כאביה. מצבה החמיר והגיע לשיא קריטי ב-24 ביולי 2018, כשהובהלה לבית החולים בגלל מנת יתר של סם אופיומי. הזמרת בילתה שבועיים במרכז הרפואי Cedars-Sinai בלוס אנג'לס, ולאחר מכן מספר חודשים בשיקום.

לובאטו כתבה והקליטה את "Anyone" ארבעה ימים לפני שאושפזה בעקבות נטילת מנת היתר. .בריון בינואר 2020, היא אמרה שהיא מבינה שהשיר היה למעשה "זעקה לעזרה".

"הקלטתי את זה במצב נפשי שבו הרגשתי שאני בסדר, אבל ברור שלא", הוסיפה לובאטו. "אני מקשיבה לשיר ואני אומרת, 'אלוהים, הלוואי שיכולתי לחזור אחורה בזמן ולעזור אז לעצמי'".

על מילות הפתיחה, "ניסיתי לדבר לפסנתר שלי, ניסיתי לדבר לגיטרה שלי, ניסיתי לדבר לדמיון שלי", אמרה לובאטו: "מוזיקה הייתה מנגנון התמודדות ענק עבורי, אבל מוזיקה לא יכולה לקחת אחריות על מצבך ולהעניק לך את כל העזרה שאת זקוקה לה ".

בשיחה עם אפל מיוזיק, לובאטו דיברה על איך היא שולחת לעצמה מסר עם השיר הזה. "את מקשיב ה לשיר וחושבת איך אף אחד לא הקשיב לו וחשב, בוא נעזור לבחורה הזאת?",

"הקלטתי את זה במצב נפשי שבו הרגשתי שאני בסדר, אבל ברור שלא הייתי במצב טוב. אני מרגיש שהייתי בהכחשה, אבל חלק ממני ידע בשביל מה אני שרה. שרתי את השיר הזה, ולא הבנתי שהמילים היו כל כך כבדות ומרגשות".

כשדמי לובאטו שרה את "Anyone" בטקס הגראמי (הופעתה הראשונה מאז שיצאה מגמילה), היא נאלצה לעצור את השיר לרגע קצר כשהיא חנוקה מדמעות.

דמי לובאטו Dancing With the Devil על טראומת הסמים שחוותה

דמי לובאטו Anyone

I tried to talk to my piano

I tried to talk to my guitar

Talked to my imagination

Confided into alcohol

I tried and tried and tried some more

Told secrets ’til my voice was sore

Tired of empty conversation

'Cause no one hears me anymore

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

?So, why am I praying anyway

If nobody's listening

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone

I used to crave the world's attention

I think I cried too many times

I just need some more affection

Anything to get me by

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

I talk to shooting stars

But they always get it wrong

I feel stupid when I pray

Why the fuck am I praying anyway?

If nobody's listening

Anyone, please send me anyone

Lord, is there anyone?

I need someone, oh

Anyone, please send me anyone

Oh, Lord, is there anyone?

I need someone

Oh, anyone, I need anyone

Oh, anyone, I need someone

A hundred million stories

And a hundred million songs

I feel stupid when I sing

Nobody's listening to me

Nobody's listening

Writer/s: Badriia Bourelly, Dayyon Alexander, Demetria Lovato, Eyelar Mirzazadeh, Jay

