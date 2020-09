הגיטריסטים הטובים בכל הזמנים

הגיטרה הובילה תרבות חדשה במאה ה-20. בלעדיה לא היו בלוז ורוק. גיטרה היא החידושים של לס פול, הריפים החשמליים של ג'ימי הנדריקס, יבבת הבלוז של גיטרת בי.בי קינג המכונה "לוסיל", צליל ה"סלואו הנד" של אריק קלפטון. מצד אחר – הגיטרה הקלאסית כפי שניגן בה הוירטואוז אנדרס סגובייה, ומוקדם יותר פרנאנדו סור (1780-1829) אשר פיתח טכניקה של נגינה בגיטרה והפיץ את הכלי ע"י מוסיקה מיוחדת שכתב לכלי. הגיטרה היא הכלי הלאומי של ספרד במיוחד בליווי הפלמנקו העממי. גיטרה היא הכלי הכי שגרתי במוסיקת העם, בבלוז. למעשה, באין ספור של תרבויות.

גיטריסטים לפי קטגוריות: רוק קלאסי, בלוז, ג'אז הבי מטאל, אינדי / אלטרנטיבי. ישנם נגני גיטרה חדשנים, פורצי דרך, נגני גיטרות חשמליות, אקוסטיות וג'אז / פיוז'ן.

כמעט אין רשימה של הגיטריסטים הטובים ביותר בכל הזמנים שבה ג'ימי הנדריקס אינו מככב במקום הראשון. בדירוגים מעטים – מוצאים את בריאן מיי וג'ימי פייג' במקומות הראשונים. אחריהם אדי ואן הלן, אריק קלפטון, דיויד גילמור, ג'ף בק, ריצ'י בלקמור, סלאש, קרלוס סנטנה. מארק נופלר, ג'ו סטריאני, סטיב ואי, יוגי מלמסטין, דואן אלמן. צ'אק ברי, בי בי קינג, קית' ריצ'ארדס, סטיבי ריי ווהן.

הנדריקס ניסח מחדש – את מוזיקת הרוק: הוא תמרן את הגיטרה החשמלית, את זרוע הטרמולו שבה, הוא ידע לנצל לצרכיו את האולפן ואת הבמה. בשירים כמו "Machine Gun" או "Voodoo Chile", כלי הנגינה משגר חומרי נפץ – אתה יכול לשמוע את המהומות של השישים ברחובות ופצצות נפלם נופלות ב "Star-Spangled Banner". הוא ניגן ללא מאמץ. אין דקה אחת בקריירה המוקלטת שלו שמרגישה שהוא עובד קשה בנגינה – כאילו הכל זורם דרכו בקלות.

השיר היפה ביותר בקאנון של ג'ימי הנדריקס הוא "Little Wing" מהסוג המדהים שכנגן גיטרה אתה יכול ללמוד כל חייך ולעולם לא להצליח להבין את הטכניקה גם לא לחקות אותה. הנדריקס שזר בצורה חלקה אקורדים וצלילים בודדים יחד בצורה שאינה מופיעה בשום ספר מוסיקה. את הריפים שלו הישוו לבולדוזר שייצר צלילים שהיו בסיס לכל עידן המטאל , את הנגינה המובילה שלו שלו תיארו כטריפ LSD עד למפגש עם השטן.

יש הערכות שונות לגבי מי היה נגן הגיטרה הראשון שהשתמש בפידבק. זה לא ממש משנה, כי הנדריקס השתמש בו יותר טוב מכולם. מה היה הנדריקס עושה היום אילו חי. מה שבטוח: המורשת שלו מובטחת כנגן הגיטרה הגדול בכל הזמנים.

מהגיטרה הקלאסית עד לחשמלית

ענקי הגיטרה הישראלים



Jimi Hendrix Experience All Along The Watchtower

(The 100 Greatest Guitarists of all time (Guitar World Magazine

1. (Jimi Hendrix* (Jimi Hendrix Experence, Band of Gypsys, session work

2. (Jeff Beck (The Yardbirds, Jeff Beck Group, session work, solo

3. (Eddie Van Halen (Van Halen

4. (Eric Clapton (The Yardbirds, Cream, Blind Faith, Derek & The Dominos, solo

5. (Jimmy Page (The Yardbirds, Led Zeppelin, The Firm, session work

6. (Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow, Blackmore's Night

7. (Tony Iommi (Black Sabbath, solo

8. (Chuck Berry* (solo

9. (Scotty Moore (Elvis Presley

10. (Duane Allman* (Allman Brothers Band, Derek & The Dominos, session work

11. (Robert Fripp (King Crimson, session work, solo

12. (Steve Howe (Yes, Asia, the Syndicats, solo

13. (Brian May (Queen, solo

14. (David Gilmour (Pink Floyd, solo

15. (Carlos Santana (Santana, solo

16.( Pete Townshend (The Who, solo

17. (Steve Cropper (Booker T & the MG's, Mar-Keys, Blues Brothers Band, session work

18. (Steve Vai (Frank Zappa, Alcatrazz, David Lee Roth, Whitesnake, solo

19. (Yngwie Malmsteen (Steeler, Alcatrazz, solo

20. (Steve Morse (Dixie Dregs, Deep Purple, solo

21. (Eric Johnson (The Electromagnets, solo

22. (Joe Satriani (solo, Chickenfoot

23. (Danny Gatton* (solo, session work, Redneck Jazz Explosion

24. (Roy Buchanan* (solo, session work

25. Steve Hackett (Genesis, solo

26. (Phil Keaggy (Glass Harp, solo)

27. Jan Akkerman (Focus, solo)

28. (Alex Lifeson (Rush

29. (Mark Knopfler (Dire Straits, solo

30. (Keith Richards (The Rolling Stones, solo

31. (George Harrison* (The Beatles, solo

32. (Randy Rhoads* (Quiet Riot, Ozzy Osbourne

33. (Uli Jon Roth (Scorpions, solo

34. (Michael Schenker (Scorpions, UFO, MSG

35. (Gary Moore* (Thin Lizzy, Colosseum II, solo

36, (37, & 38. Joe Messina / Robert White* / Eddie Willis (The Funk Brothers

39. (James Burton (Ricky Nelson, Elvis Presley, session work

40. (Link Wray* (solo)

41. Jimmy Nolen* (The J.B.'s, Johnny Otis Band, Maceo & All the King's Men

42. (Lonnie Mack (solo, session work

43. (Dick Dale (solo

44. (Jerry Garcia* (Grateful Dead, Jerry Garcia Band, solo, session work

45. (Marty Friedman (Cacophony, Megadeth, solo

46. (Cliff Gallup* (Gene Vincent's Blue Caps

47. (Dickey Betts (Allman Brothers Band, Dickey Betts Band

48. (Shawn Lane* (Black Oak Arkansas, The Willys, HLS, solo

49. (Hank Marvin (The Shadows

50. (Bo Diddley* (solo

51. (Curtis Mayfield* (Impressions, solo

52. (Frank Zappa* (Mothers Of Invention, solo

53 (Thurston Moore / Lee Ranaldo (Sonic Youth

55. (Terry Kath* (Chicago

56. (Eddie Hazel* (Funkadelic, solo

57. (Rory Gallagher* (solo

58. (Tommy Bolin* (Deep Purple, session work, solo

59. (Slash (Guns N' Roses, Slash's Snakepit, Velvet Revolver, session work

60. (Warren Haynes (Allman Brothers Band, Gov't Mule

61. (Andy Summers (The Police, session work, solo)

62. (Mick Ronson* (The Spiders From Mars, session work, solo)

63 & 64. Glenn Tipton / K.K. Downing (Judas Priest

65. (Steve Lukather (Toto, session work

66. (Neal Schon (Santana, Journey

67. John Petrucci (Dream Theater, Liquid Tension Experiment, solo

68 & 69. (Dave Murray / Adrian Smith (Iron Maiden

70 & 71. (James Hetfield / Kirk Hammett (Metallica

72. (Johnny Marr (The Smiths

73. (The Edge (U2

74. (Alvin Lee* (Ten Years After

75. (Leslie West (Mountain

76. (Billy Gibbons (ZZ Top

77. (Paul Gilbert (Mr. Big, Racer X, solo

78. (Buckethead (solo, Praxis, Guns N' Roses

79. (Vinnie Moore (UFO, Alice Cooper, solo

80. (Tony MacAlpine (M.A.R.S., Planet X, Ring Of Fire, CAB, solo

81 & 82. (Angus Young / Malcolm Young (AC/DC

83. Ray Gomez (session work, solo, Los Pop Tops, Stanley Clarke

84. Michael Landau (session work, Raging Honkies, Michael Landau Group

85. Carl Verheyen (session work, Supertramp, Carl Verheyen Band

86. (Adrian Belew (King Crimson, solo

87. (Martin Barre (Jethro Tull

88. (Mick Taylor (Rolling Stones, John Mayall's Bluesbreakers, solo

89 & 90. (Dave Davies / Ray Davies (The Kinks

91. (Neil Young (Buffalo Springfield, CSNY, solo

92 & 93. (Scott Gorham / Brian Robertson (Thin Lizzy

94. (Dimebag Darrell* (Pantera

95. (Guthrie Govan (Asia, Erotic Cakes, The Fellowship, solo

96. (Derek Trucks (The Allman Brothers Band, Frogwings, Derek Trucks Band

97. (Big Jim Sullivan (session work

98. (Mickey Baker (session work, Mickey & Sylvia

99. (Robin Trower (Procol Harum, solo

100. (Jorma Kaukonen (Jefferson Airplane, Hot Tuna