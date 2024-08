לואיס ארמסטרונג, אדית פיאף החיים בוורוד La Vie en Rose

כמה גרסאות יש ללהיט הגדול של אדית פיאף? אין ספור. קחו את זו של לואיס ארמסטרונג, "סצ'מו", נגן החצוצרה והזמר בגרסת כיסוי בלתי נשכחת. המוסיקה היא של לואיס גוגליאמי המילים של אדית פיאף עצמה. השיר נכתב ב-1945 ויצא כסינגל ב-1947.

כמו שני להיטיה הגדולים האחרים של פיאף Non, Je Ne Regrette Rien ו – Milord גם השיר הזה תורגם לאנגלית ע"י מק דיוויד. לשיר. בין גרסאות הכיסוי האחרות – הדואט טוני בנט וק.ד. לאנג ושל הזמרת גרייס ג'ונס. בעברית זוהי קורין אלאל שגאלה את השיר בתרגומו של אהוד מנור:

"אל מול עיניו אשפיל עיני / מול חיוכו נפשי נרעדת / הגבר לו אני נועדת – הגבר של חיי

כשליבה בזרועותי / נצמדת אל שפתי / חיי ורודים לנצח. / היא תלחש מילים חמות / מילים מנחמות / שמרפאות כל פצע"

Hold me close and hold me fast

The magic spell you cast

This is la vie en rose

When you kiss me, heaven sighs

And though I close my eyes

I see la vie en rose

When you press me to your heart

I'm in a world apart

A world where roses bloom

*And when you speak, angels, sing from above

Everyday words seem

To turn into love songs

Give your heart and soul to me

And life will always be

וידיאו 1 – לואיס ארמסטרונג – La Vie En Rose

וידיאו 2: טוני בנט ק.ד לאנג – La Vie En Rose

וידיאו 3: גרייס ג'ונס – La Vie En Rose