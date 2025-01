הכוכב הבא גמר יובל רפאל הבחירה הנכונה

שאעשה עוד פעם קופי פסט? את הזכייה של יובל רפאל צפיתי כבר מהאודישן הראשון שלה (פרק 4) כשהיא שרה Anyone. לא היה לי שום ספק, שהיא עדיפה על ואלרי חמאתי. התייחסתי לא רק לאיכויות המוזיקליות-קוליות שלהן, אלא לבחירות השירים. -התאמתם למנעד הקולי, לסגנון הייחודי.

יובל ניצחה למרות שלא הגיעה לתחרות עם קריירה כמו ואלרי. זה מה שהיה מיוחד בהשתתפות שלה: באופן מפתיע ביותר היא הציגה ביצועים של זמרת מקצועית מיומנת מאוד שהצליחה להתאים לעצמה שירים בתפירה מדויקת ליכולות ולאישיות שלה, ואני כבר לא מדבר על הסיפור שלה כניצולת התופת של נובה.

הגרסאות שלה בגמר ל – Dancing Queen ו- Writing's On The Wall הצטינו כרגיל ביכולות שירה שהן הרבה מעבר למה שמורגלים בביצועים בתחרויות כאלו.

יובל התגלתה כזמרת גדולה, קול רב גוונים, טון שהוא רגש עמוק ובלי מניירה אחת. כזו, נדמה לי, עוד לא הייתה כזו. מבחינת התוכנית תאוות הרייטינג. כבר אמרתי שאת הבסטה לקראת שוויץ אפשר היה לסגור כבר בנובמבר 2024. אז גם בלטה ההזדמנות להשתמש ביובל לא רק כמייצגת ישראל במוסיקה אלא להביא לעולם את סיפור הטרגדיה הגדולה של נרצחי הפסטיבל!

הביצוע של Writing's On The Wall אישר סופית וחיזק את הקביעה שלי מנובמבר 2024. זה היה ביצוע של זמרת מיומנת, מאוד לא "ישראלית", בבחירה מדויקת, בבנייה של שיר, ביצירת דרמה אישית. בקיצור: לא טעינו. מאז האודישן הראשון שלה – היא המשיכה משיר לשיר לחזקאת תחזית שלי. מבחינתי, יובל הייתה לאורך כל התחרות הנציגה של ישראל לשוויץ 2025. עכשיו הכל תלוי בבחירת השיר הכי נכון למידותיה.

דניאל וייס – Let It Be – שירה נקיה ויפה לשיר של הביטלס, הביצוע הטוב ביותר שלו מבחינה קולית בשילוב של רכות ועוצמה (ציון: 9)

רד ומורן – Be Still My Love ("הי שקטה" של ריקי גל) ו Purple Rain -הביצועים הטובים ביותר שלהם באוריינטציה של שירת Soul ובחיבור נהדר.(ציון: 9)

ואלרי חמאתי – "כשאת עצובה" ו – Imagine – ואלרי זמרת מעולה מכל בחינה. הבחירות של הפעם לא היו אופטימליות. אבלזו לא הסיבה היחידה שנכנעה ליובל רפאל. היא היתה מעט פחות טובה ממנה במונחים מקצועיים נטו,בלי כל הטררם של שירה בעברית ובערבית.(ציון: 8)

יובל רפאל – Dancing Queen ו- Writing's On The Wall. מדויקת, מקצועית, אינטליגנטית, עוצמתית במנעד הקולי והרגשי, אמפתית. (ציון: 10)

יובל רפאל – Dancing Queen

הכוכב הבא פייסבוק