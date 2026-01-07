הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 26 מייקל הרפז אלונה ארז גל דה פז נועם בתן

זו הרשימה שמסתמנת כגמר הכוכב הבא. כולם ממצוינים. כולם בעלי פוטנציאל ייצוגי. עדיין המועמדת הבטוחה שלי – אלונה ארז. עדיין לא מאמין שהיא רק בת 17. הגרסה שלה ל-Stay של ריהאנה הייתה למעלה ממופת של קאבר, אולי הביצוע הטוב ביותר שלה בתוכנית, ושורת האקפלה רק חיזקה את התחושה, שהיא המועמדת הכי רצינית לייצג את ישראל בוינה. גם אסף אמדורסקי העז לומר את המשפט: "פעם ראשונה שאני חושב, שאת צריכה לייצג את ישראל" היא לא רק שרה טוב – יש לה קול ייחודי, כוח ביטוי ואיזון רגיש בין עוצמה לרגש, תכונה חשובה במיוחד בתחרות בינלאומית כמו אירוויזיון. מאז ששרה At Last באודישן הראשון שלה היא מוכיחה בסיס מוזיקלי רחב ושליטה בטכניקות קוליות, ובז'אנרים מגוונים. היא בחרה לשיר שירים בסגנונות שונים במיוחד באוריינטציה R-N-B, ומגלה חוסן אמנותי ובגרות מוסיקלית חסרי תקדים לזמרת בגילה.

פרק ה"אקפלה" היה עוד ניסיון לייצר גימיק של גיוון. הזמרים שרו מקטע קטן מאוד בשירה ללא ליווי כלי נגינה, שאפילו העצים אותם עד שכמעט לא הרגשנו שהם שרים קטע ללא "רשת הביטחון" של כלי הנגינה. מבחינה זו – גם מייקל הרפז, גל דה פז ונועם בתן הראו יכולות נפלאות, שהופכות אותם מועמדים פוטנציאליים להגיע במאי לוינה.

מייקל הרפז – Story Of My Life – זמר פופ ליגת על. טכניקה מדויקת, התלהבות בונה, החזיק נפלא את השיר של "וואן דיירקשן" ציון: 10

אלונה ארז – Stay – אולי הביצוע המושלם שלה בתוכנית. איזון נפלא בין הטווח הקולי לרגשי, המעבר לטונים הגבוהים – מושלם. דוגמא לקאבר "מהסרטים" ציון: 10

גל דה פז – Natural Woman – שיר לא פשוט לביצוע מול הביצוע האלמותי של ארתה פרנקלין, אבל לגל דה פז יש את היכולות הכי גבוהות לעשות Soul עומק מחוספס. אמדורסקי טען כי נעלם ממנה הברק מרגע שקמה מהפסנתר, כאילו היא הייתה צריכה להישאר על אותו Mood. אני אומר: טוב שקמה מהפסנתר להציג את העוצמות הריתם נ' בלוזיות שלה. ציון: 9

תמיר לוי – Smell Like Teen Spirit – אני מעדיף לחזור לנירוונה. הקאבר של לוי היה מפוזר מדי, צעקני, אובר אקטינג. ציון: 6

איתן אהרון – "עוד יהיה לי" – עם כל האמפתיה שנותנים לו – סייים בכישלון מכל בחינה – מבחירת השיר ועד שבירת הקול. ציון: 4

נועם בתן – "לילות וקללות" – איזונים נהדרים בין טווח קולי לרגשי. גרם לי לגלות את השיר המוכר מעומר אדם. קאבר אולטימטיבי. ציון: 9

