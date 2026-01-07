הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 26 מייקל הרפז אלונה ארז גל דה פז נועם בתן

זו הרשימה שמסתמנת כגמר הכוכב הבא. כולם ממצוינים. כולם בעלי פוטנציאל ייצוגי. עדיין המועמדת הבטוחה שלי – אלונה ארז. עדיין לא מאמין שהיא רק בת 17. הגרסה שלה ל-Stay של ריהאנה הייתה למעלה ממופת של קאבר, אולי הביצוע הטוב ביותר שלה בתוכנית, ושורת האקפלה רק חיזקה את התחושה, שהיא המועמדת הכי רצינית לייצג את ישראל בוינה. גם אסף אמדורסקי העז לומר את המשפט: "פעם ראשונה שאני חושב, שאת צריכה לייצג את ישראל" היא לא רק שרה טוב – יש לה קול ייחודי, כוח ביטוי ואיזון רגיש בין עוצמה לרגש, תכונה חשובה במיוחד בתחרות בינלאומית כמו אירוויזיון. מאז ששרה At Last באודישן הראשון שלה היא מוכיחה בסיס מוזיקלי רחב ושליטה בטכניקות קוליות, ובז'אנרים מגוונים. היא בחרה לשיר שירים בסגנונות שונים במיוחד באוריינטציה R-N-B, ומגלה חוסן אמנותי ובגרות מוסיקלית חסרי תקדים לזמרת בגילה.
פרק ה"אקפלה" היה עוד ניסיון לייצר גימיק של גיוון. הזמרים שרו מקטע קטן מאוד בשירה ללא ליווי כלי נגינה, שאפילו העצים אותם עד שכמעט לא הרגשנו שהם שרים קטע ללא "רשת הביטחון" של כלי הנגינה. מבחינה זו – גם מייקל הרפז, גל דה פז ונועם בתן הראו יכולות נפלאות, שהופכות אותם מועמדים פוטנציאליים להגיע במאי לוינה.
מייקל הרפז – Story Of My Life – זמר פופ ליגת על. טכניקה מדויקת, התלהבות בונה, החזיק נפלא את השיר של "וואן דיירקשן" ציון: 10
אלונה ארז – Stay – אולי הביצוע המושלם שלה בתוכנית. איזון נפלא בין הטווח הקולי לרגשי, המעבר לטונים הגבוהים – מושלם. דוגמא לקאבר "מהסרטים" ציון: 10
גל דה פז – Natural Woman – שיר לא פשוט לביצוע מול הביצוע האלמותי של ארתה פרנקלין, אבל לגל דה פז יש את היכולות הכי גבוהות לעשות Soul עומק מחוספס. אמדורסקי טען כי נעלם ממנה הברק מרגע שקמה מהפסנתר, כאילו היא הייתה צריכה להישאר על אותו Mood. אני אומר: טוב שקמה מהפסנתר להציג את העוצמות הריתם נ' בלוזיות שלה. ציון: 9
תמיר לוי – Smell Like Teen Spirit – אני מעדיף לחזור לנירוונה. הקאבר של לוי היה מפוזר מדי, צעקני, אובר אקטינג. ציון: 6
איתן אהרון – "עוד יהיה לי" – עם כל האמפתיה שנותנים לו – סייים בכישלון מכל בחינה – מבחירת השיר ועד שבירת הקול. ציון: 4
נועם בתן – "לילות וקללות" – איזונים נהדרים בין טווח קולי לרגשי. גרם לי לגלות את השיר המוכר מעומר אדם. קאבר אולטימטיבי. ציון: 9
5 Responses
ומילה על הקשקושים של איתי לוי
לא ייתכן שאתה כל תכנית מעקם אף על אלונה ארז האם את בעצם רוצה אירוויזיון או לא? ברור היא רוצה לבוא להעביר את הזמן
אני מציע לשופטים תפסיקו לברבר בכל תכנית על מישהו אחר שייצג או לא ייצג הריי רק לפניי שבוע אמרתם שאיתן אהרון יכול להיות באירוויזיון אז מה השתנה
אני מציע לשופטים בגמר לבוא בראש נקי ולשפוט נטו על ביצוע
מרגש להחמיא לאיתן אהרון
זה הצד היפה של הפורמט לגלות את הזמר המצויין הזה ולהריע לו
גל דה פז-גל יקירה האובר דרמטיות וססגוניות לא יעבור באירוויזיון בגלל הגיל זה מתאים לבניי 20
נועם-הבחירות שלו כמעט ללא אנגלית השירים נדושים , אני לא רואה את הקהל בגמר מפרגן לו למרות שמדובר באדם מתוק וזמר ענק
תמיר-לא נעים לכתוב, אל אם ליפיוף הזה היה את הגובה של נועם אז זה זוכה וודאי אוליי גם בווינה,הישראלים עם נמוך…
לא ברצינות , כמה חשיבות יש ללוק הראשוני לתמונה ראשונה באירופה של אמן שנבחר לייצג
מייקל-תראו מייקל זה הריי לא חוכמה כי גם אריק סיני מאיה בוסקילה בני אלבז כולם היו ולא נבחרו מדוע? פשוט מאד כי הם נזכרים באיחור של 20 שנה להגיע בגיל הפחות מתאים
אלונה ארז-קלללל, תראו יש הרגשה לפעמים ששיר במיוחד ישראלי חייב להיות עם ריקוד וכוריאוגרפיה
אז תתפלאו במרבית המקרים הזוכים בקושי זזים מהמקום לפעמים עם פסנתר לפעמים לבד על הבמה זה מה שקסם לי אשתקד כשיואב צפיר הבין שמעולה שכל הפוקוס יהייה על יובל רפאל בלבד ללא מלווים
ולכן מספיק לי לראות את הדמות המרשימה של אלונה , החיוך הפרגון המשפחה הגיל שמשתלב עם קול וקוליות יוצאת דופן
ותתפלאו אני חושב שהיא יכולה לבחור שירים יותר טובים
בעיניי זה ממש ברור שהיא תנצח
יובל אם הייתי מישהו מההפקה ואני לא אז הייתי אומר שבעצם מאשימים כאן שיזייפו את הצבעת הקהל? אני חוזר שוב,לקהל בבית יש 180 נקודות וכמו שניצולת נובה לא התרגשה מנבילות ששרקו בוז אז גם אלונה ארז בת 17 לא תתרגש מכלום כי היום הנוער שלנו הוא בוגר ושקול וחכם והכי חשוב תעשה סקר בין חובביי האירוויזיון ואני משוכנע שבאירופה מחכים כבר לנציגת ישראל אלונה ארז
לי בכלל לא משנה את מי מקדמים או לא מקדמים אני מחכה ל 20-1-26 לביצועיי הגמר זה הדבר היחיד שקובע
אני חייב לציין שאני לא מצליח להבין את התגובות שלך, מי אמר משהו על זיוף הצבעות ? טענתי שההפקה מקדמת מאד את נועם ביתן , עוד טענתי שאין מה להשוות בין התגובות בפייסבוק של אתר התוכנית ובעיקר בצפיות ביוטיוב ולייקים ביוטיוב לסרטון שקשת העלתה עם הביצוע של נועם ולבין שאר המתמודדים לכן לא הבנתי למה אתה סבור שיש כאן איזשהי תחרות פתוחה? ההייפ הוא לגמרי סביבו.
אתה באמת חושב שזה מקרי שהוא מקבל את הפיטספוט בכל תוכנית? שזוהי יד המקרה? אתה בעצמך יכול להיכנס לויקיפדיה לעונות שבהם השתתפו תמיר גרינברג ועדן גולן,משום שיש בויקיפדיה את סדר ההופעה שהיה להם בכל תוכנית לאורך העונה, אני יחסוך לך שהם אלו שקיבלו פעם אחר פעם את המשבצת הזאת של שיר אחרון לפני פרסומת. גם יובל רפאל במהלך העונה קיבלה את המשבצת הזאת , ואתה באמת משווה בין בחורה בת 24 לנערה בת 17 מבחינת חוסן נפשי שבא עם נסיון חיים ?
הם בחיים לא ישלחו נערה בת 17 כשזוהי כבר לא תחרות עבור נציג הישראלי אלא שדה קטל, רק לסבר את האוזן החל משנת 2027 נערות ונערים הגילאים של אלונה לא יכלו להתחרות באירוויזיון יותר אלא רק מגיל 18, אולי באיגוד הבינו משהו שאתה מסרב להבין.
אלונה לא תזכה אך מתאר לעצמי שהיא תגיע לגמר, היא באמת תותחית קשה להאמין שהיא בת 17,אך ההפקה לא תיקח סיכון ותשלח זמרת בת 17 לתחרות עם קהל עויין שתחזור משם עם פוסט טראומה. צריך גם חוסן נפשי מאד גדול כי הקהל באירוויזיון הולך להיות עוד יותר עויין משום ש5 מדינות פרשו בגלל ישראל , אותם חובבים מאשימים כמובן את ישראל במקום לעשות הפרד ומשול בין המסובב ולמסובב שהרי ישראל לא החרימה אף אחד וישראל היא זאת שהותקפה ב 7/10 אך מעולם לא סברו שיש להדיח את אוקראינה שהמלחמה עם רוסיה עדיין נמשכת עם ממוצע של 7,000 הרוגים בשבוע .
ובמעבר חד רק אומר שנועם ביתן מקבל את המשבצת האחרונה בסדר השמעת השירים ( הפיטספוט) בפעם השישית מתוך שש ולפני פרסומת , יש כאלה נאיבים הסבורים שזוהי יד המקרה ולא התערבות של ההפקה שדוחפת אותו חזק לכיוון הזכיה , מבחינת נתוני צפייה ביוטיוב ולייקים על הנאמברים שעולים שם , אין לו תחרות, באפליקציה של קשת בטלויזיה חכמה יש קטגוריה של בחירת עורך ושם בדר״כ המלצות של הנאמברים בכוכב הבא, שאספר למי יש המלצות קבועות ? זה כמובן הכל יד המקרה.ככה יצא.
האופציה היחידה שנועם לא יזכה זה שהוא לא יגיע לגמר, אך לא רואה איך אופציה כזאת תתממש.
אם הוא בגמר -הוא זוכה.