הכוכב הבא עונה 11 חצי הגמר: יובל רפאל היא הבחירה שלי לאירוויזיון!

אין לי שום ספק: יובל רפאל עדיפה על ואלרי חמאתי. אני מתייחס לא רק לאיכויות המוזיקליות-קוליות שלהן, אלא לבחירות השירים. בחירה נכונה של שיר היא שילוב בין טכניקה, הבנה עמוקה של הזהות האמנותית, וחיבור לקהל.

שיר צריך להתאים למנעד הקולי של הזמר, לסגנון הייחודי שלו ולחוזקות שלו. ביצוע של שיר שאינו תואם את יכולות הזמר עלול להישמע לא מקצועי ולהקשות עליו להציג את עצמו במיטבו.

יובל רפאל מצליחה להתאים לעצמה שירים בתפירה מדויקת ליכולות ולאישיות שלה, ואני כבר לא מדבר על הסיפור שלה כניצולת התופת של נובה. הגרסה שלה ל – Worrior של דמי לובאטו לא רק סגרה מעגל עם Anyone, שהיא שרה באודישן הראשון שלה (פרק 4) כתבתי אז, ואני עושה קופי פסט: "שלושה רגעים שבהם חברו תעצומות נפש ליכולות שירה שהן הרבה מעבר למה שמורגלים באודישנים של תחרויות כאלו. יובל בנתה ביצוע כמו זמרת גדולה, בקול רב גוונים, במעברים מדויקים מבית לפזמון, בטון שהוא רגש עמוק ובלי מניירה אחת. כזו, נדמה לי, עוד לא הייתה. מבחינת התוכנית תאוות הרייטינג – קטע מושלם. יש רגעים שאתה אומר: אפשר לסגור את הבאסטה עד מאי 2025 בשוויץ. יש לנו את זה. הזדמנות לא רק לייצג את ישראל במוסיקה אלא להביא לעולם את סיפור הטרגדיה הגדולה של נרצחי הפסטיבל!

הביצוע של Warrior אישר וחיזק את הקביעה שלי מנובמבר 2024. זה היה ביצוע של זמרת גדולה, בבחירה מדויקת של שיר, בבנייה של שיר, ביצירת דרמה אישית. בקיצור: לא טעינו. יובל רפאל סגרה בחצי הגמר לא רק מעגל עם דמי לובאטו, אלא עם האודישן הראשון שלה וחיזקה את תחזית שלי מאז: היא הנציגה שלי לשוויץ 2025:

רד ומורן – אצלך בעולם (Into your World) עיבוד קולי ורגשי למופת לשירו של מאיר בנאי באנגלית הדואט הטוב ביותר שלהם בתוכנית עד כה. החיבור הזה מסתמן כפוטנציאל להופעה משותפת. (ציון: 9)

דניאל וייס – What About Us – בחירה לא נכונה של השיר המוכר מפינק, שהולידה ביצוע ביב לא נקי ואפילו מעט צעקני. (ציון: 6)

ואלרי חמאתי – "חומות חימר" – גרסה מעולה לשיר המוכר ממרגלית צנעני. איזונים נכונים בשירה – קולית ורגשית, מעבר טוב לערבית. עוצמה מחודשת לשיר. (ציון: 9)

דולב – Creep – הפך את הלהיט הגדול של רדיוהד להצגה בימתית-קולית. הטכניקה הקולית המפתיעה שלו (בגבוהים) לא מתאימה לכל שיר. פעלולים קולים לא מתאימים לשיר הזה. גם הכוריאוגרפיה שתפרו לשיר הייתה מאולצת ומלאכותית. (ציון: 7)

יובל רפאל – Warrior – עוד שיר של דמי לובאטו אחרי Anyone, וגם הפעם – ביצוע חיים בשיר שתפור עליה נפלא, שהיא בנתה אותו באיזון מושלם של קול ורגש, והצליחה ליצור דרמה אישית אותנטית. כרטיס ראשון לגמר שאמור לבשר גם על כרטיס לאירוויזיון. (ציון: 10)

הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 4 – יובל רפאל!

