הכוכב הבא עונה 11 פרק 29 את מי שולחים את ואלרי יובל או דניאל?

שמינית הגמר כבר כיוון לחודש מאי בשוויץ. את מי שולחים? ואלרי יובל או דניאל? קרן פלס משוויצה ביכולת שלה לדעת מה מתאים לאירוויזיון. היא לא מנמקת, לא מפרטת. אבל היא יודעת, כמו שהיא מנפנפת בכל פעם בדגל ישראל לגבי כמה מועמדים, מנופחת מרוב חשיבות עצמית.

הקריטריונים לבחירת הזמר או הזמרת שייצגו את ישראל באירוויזיון כוללים שילוב של כישרון, יכולות קוליות גבוהות, דיוק בשירה וכריזמה קולית. תוסיפו – הופעה בימתית, יכולת לתקשר עם הקהל, כריזמה ואנרגיה לבמה בינלאומית.

כמובן – היכולת לעורר עניין בינלאומי. השנה בחלק מהמקרים, מחפשים מועמדים עם סיפור אישי ממה שעבר על ישראל מאז השבעה באוקטובר. האם זה יכול לגעת בקהל האירופי? לא בטוח בכלל. ישראל באירופה נמצאת בשפל תדמיתי.סיפורי הנובה והשבעה באוקטובר כבר עוברים שם מתחת לרדאר.

נציג ישראל צריך להציע משהו ייחודי שיבלוט בתחרות האירוויזיון, בין אם זה סגנון מוזיקלי, מראה יוצא דופן או פרשנות אמנותית מעניינת, היכולת להגיש שיר עדכני שמתאים לטרנדים המוזיקליים העולמיים, לצד שמירה על ייחוד מקורי. הזמר אן הזמרת חייבים להוכיח שהם מסוגל לבצע שיר שמדבר לקהל רחב באירופה ובעולם, בשפה שמתאימה לתחרות (בדרך כלל אנגלית). על המתמודד להיות עמיד ללחצים שמגיעים עם תחרות בסדר גודל בינלאומי, הכוללים הופעה בפני קהל גדול ומיליוני צופים בטלוויזיה. בסופו של דבר, השילוב בין הכישרון האישי, בחירת השיר הנכון, ותמיכת הקהל הוא זה שיוביל לבחירה במועמד שייצג את ישראל באירוויזיון.

את מי הייתם שולחים?

לדניאל וייס יש סיפור אישי חזק מהשבעה באוקטובר, אבל מה שמייחד אותו – היותו זמר עם סגנון ייחודי שהצליח לרגש את הקהל עם פרשנויות אישיות לשירים.

ואלרי חמאתי בלי שום קשר למוצאה ולמסר שהיא יכולה לשווק, חמאתי היא שילוב ייחודי של זמרת מקצוענית בעלת מקדם של כוכבת מקומית, קול נפלא, נוכחות ואנרגיות עוצמתיות.

יובל רפאל – גם לה יש סיפור אישי חזק מהשבעה באוקטובר, אבל קודם כל היא זמרת מעולה גם במונחים בינלאומיים, קול מושלם ויכולת לאמץ כל שיר לחלקה האישית שלה.

דולב מנדלבאום – Toxic – ביצוע של הפקה הכי אירוויזיונית – במיוחד הכוריאוגרפיה. דולב מצוין, אבל הוא הוסתר הפעם ע"י ההפקה הבומבסטית. (ציון: 7)

יובל רפאל – Talking To The Moon – פרשנות נפלאה לשיר של ברונו מארס. מפגש אופטימאלי בין קול ורגש. שירת נשמה. עוד שיר שלה. (ציון: 10)

מורן ורד בנד – Hallelujah השיר הזה שחוק מרוב קאברים, והשילוב הזה היה טוב, אבל לא תרם לפרשנות ייחודית לשירו של לאונרד כהן. (ציון: 7)

יובל גולד – Wake Me Up Before September Ends – לא הביצוע הטוב ביותר שלו בעונה (ציון: 6)

עמית שדה – Skyfall – חבל שהודחה. זמרת מצוינת בכל פרמטר קולי, במיוחד בבניה טונאלית של שיר. יופי של בצוע לשיר של אדל. השופטת פלס התייחסה בעיקר לעובדה שהיא לא מתאימה לאירוויזיון. מה הפריע לה? (ציון: 8)

דניאל וייס – Rise Up – הביא את השיר גבוה גבוה בבל משמעות המילים של We Will Rise Up. חסון נתן אדום בלי נימוק משכנע. (ציון: 9)

מלכה – The Story Os My Life – ביצוע קולי טוב, אבל חסר ניצוץ שיהפוך אותו ייחודי. (ציון: 7)

ואלרי חמאתי – Rise Like A Phoenix – ואלרי העניקה עוצמה משלה לשיר של קונצ'יטה, זוכת האירוויזיון ב-2014, דוגמא לפוטנציאל שיש לה גם כזמרת ווקאלית וגם פרפורמרית בימתית. (ציון: 9)

הדחה: עמית שדה, מלכה

