בשביל מה תחרות? בחרתם בואלרי חמאתי לייצג את ישראל, אז יאללה תסגרו באסטה. מה כל הגימיקים והשטיקים של זמר במסכה? נו טוב, הצחקת את עצמך. מי יכול לסגור עם רייטינג כזה. ואלרי חמאתי מחברת בין שני פרמטרים חיוניים בתחרות האירוויזיון: זמרת נהדרת שרק הולכת ומשתפרת, והיא שרה הכי מדויק במעבר בין מעברית לערבית. יש כאן מתכון. האם מתכון הוא ערובה לניצחון? לא בטוח. אבל זמרת מקצועית מוכרת כרגיל תורמת להרמת רף הסקרנות, שבסיסה השאלה – האם ואלרי הלכה על קלף בטוח או מה לחשו על אוזנה כשההסכימה לחזור לתחרות?

אליקיר קרן – "הגורל הזה" – ממליץ לדודו אהרון להקשיב לפרשנות הזו לשירו. צודק חסון: זו הפעם הראשונה שגם כותב שורות אלו הקשיב למילים.

לינוי ביסמוט – "מה לך ילדה" – סלסולים לא חזות הכל. גם קול טוב עדיין לא מבטיח דבר.

הראל כהן – Lose Control – מסכים עם אמדורסקי. באנפוף המהוקצע היה משהו מלאכותי, שהפריד בין הביצוע ובין המבצע.

אורי סבאן – "שירי דיכאון" – פוליקר לימד אותנו שגמגום אינו סוף העולם, ומוסיקה מצילה. זה קרה כאן.

אופיר הרוש – On My Own – זמרת הטיקטוק נשמעה כעוד גרסה מהוקצעת ללהיט של ניקה קוסטה. האם זה מספיק? – ממש לא.

ואלרי חמאתי – "רוח ים" – העניקה חיים חדשים בתוכן רגשי נפלא לשיר של הזמר המצרי עומרי דאב המוכר מעופר לוי.

